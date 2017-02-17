تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن خلافها مع النجمة اليسا، مؤكدة أن السبب «بلا معنى».

وأشارت في لقاء عبر إذاعة «صوت الغد» اللبنانية إلى أن صداقتها مع الفنانة إليسا انتهت لأسباب «بلا معنى»، مؤكدة أن السبب يعود إلى توتر الأجواء بينهما خلال برنامج «أكس فاكتور»، وقالت انها تحب صراحة إليسا.

وعن تصريحات شيرين عبدالوهاب الأخيرة حول عمرو دياب، أكدت سماحة أنها ضد أن تتكلم عن الآخرين بالسوء، خصوصا من صنعوا مسيرة مهنية وقدموا أعمالا عالمية أمثال عمرو دياب.

وطلبت من شيرين ان تغني فقط بطريقة غير مباشرة قائلة: «أنا بحب شيرين عندما تغني فقط وأتمنى أن تغني فقط.. هذا جوابي».