بدأت نيابة التهرب الضريبي في مصر تحقيقاتها في البلاغ المقدم من إدارة مكافحة التهرب من الضرائب، ضد المطربين الشعبيين محمد صلاح الشهير بـ «أوكا» زوج الفنانة مي كساب، وزميله أورتيجا.

وذكرت تقارير صحافية ان التحقيقات كشفت ان المطربين تهربا من سداد 700 ألف جنيه خلال الفترة من 2009 حتى 2014، كما تبين انهما ليس لهما ملف ضريبي عن تلك الفترة، بعد حصر ملفات المطربين والفنانين.

من جهة اخرى، كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعض تفاصيل دورها الجديد في مسلسل «شوق»، قائلة إنه دور متعب لما يحمله من قسوة تعكس صورة الواقع الذي نعيشه، مع الإشارة إلى أن هذا المسلسل يتمحور حول معاناة السوريين خلال الحرب، وتجسد سوزان نجم الدين في المسلسل الدور الأكثر عنفا جسديا ونفسيا، فتظهر بشخصية «روز» الطبيبة النسائية التي كانت ضحية من ضحايا الحرب السورية، لتصبح سبية في أيدي «داعش»، فتنقل معاناة السبايا داخل السجون الداعشية وما يتعرضن له من أنواع العذابات النفسية والجسدية.

وعن إطلالتها في المسلسل، خاصة انها ستظهر بصورة الأنثى المعنفة في الحرب ما يتطلب إطلالة بلا مكياج، أجابت سوزان، حسب موقع «نواعم»: «نعم بالفعل سأطل بلا مكياج في دوري الجديد».

وتتابع: «لا أمانع بتاتا الظهور بلا مكياج إن كان ذلك يخدم الدور في العمل، بل وأكثر من ذلك سأظهر ببعض الملامح المشوهة للجمال كي أعكس صورة الفتاة المعذبة».