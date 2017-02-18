أكد الفنان اللبناني مروان خوري انه لا ينوي حاليا إصدار ألبوم جديد بالفترة المقبلة، وقال انه سيكتفي بإصدار أغنيات منفردة حتى إشعار آخر.

وأشار مروان إلى أنه يرتاح حاليا بالأغنيات المنفردة. والألبومات بشكل عام تواجه مشكلات وممكن بوقت لاحق أن أشعر بأني أريد أن أصدر ألبوما فأفعلها.

وكان من المنتظر أن يصدر خوري أغنية جديدة بمناسبة «عيد الحب» إلا أن الموعد تأخر ولم تصدر حتى اليوم.

ووفق موقع «الفن» فإن السبب وراء هذا التأخير يعود الى الضغوطات الكثيرة في العمل.



ويقول مروان: «كانت لدي سفرات ويجب أن أقدم أكثر من تتر لمسلسلات، منها مذكرات عشيقة سابقة وهذا ما تسبب في تأخيري لإصدار الأغنية إلا أنها ستصدر بعد أيام قليلة وستكون من ألحان محمود عيد».