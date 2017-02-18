سماح جمال

يواصل الكاتـــب محمد النشمـــي كتابة مسلسله الجديد «ابيك فـــي جنتي ساعــــة» ـ وهو الاسم المبدئي للعمل، والمسلســــل من المقرر ان يبصر النور في الموسم الدرامــــي 2018، وحول العمل صرح النشمي لـ«الأنبــــاء»، قائلا: المسلسل يدور في فترة الخمسينيات والستينيات ويناقش مجموعة من القضايــــــا المجتمعية، حول فكرة الدستور من خلال حياة اسرة كويتية نرى المؤثرات التي طرأت عليها قبل وبعد صدور الدستور.

هذا واكد النشمي على ان العمل بعيد عن الأحداث السياسية بجميع صورها، وانه حريص على احترام المحاذير الرقابية.

وأشار النشمي الى ان مرحلة التحضير للعمل كانت هي الأكبر، وانه احتاج للكثير من الوقت والدقة في الرجوع للمصادر التاريخية في تلك الفترة.

وكشف النشمـــي عن انــــه انتهــى من كتابة خمس عشرة حلقة من حلقات المسلسل، وانه مازال يحتاج الى اربعة اشهر حتى ينتهي من كتابة المسلسل بالكامل.

من ناحية اخرى اعتبر النشمي ان مسلسل «آخر المطاف» هو تحد بالنسبة له ككاتب، ولجميع فريق العمل ـ على حد وصفه ـ واكمل موضحا: أتمنى ان يرى الجمهور من خلال هذا المسلسل مرحلة النضج التي وصلت لها ككاتب، من حيث طرح الأفكار او تناول الأحداث.

ونفى النشمي ان تكون مسألة عرض مسلسل «آخر المطاف» خارج الموسم الرمضاني أغضبته، وقال مفسرا: اعتبر ان عرضه خارج الموسم الرمضاني هو شجاعة، فالعمل الجيد لا يحتاج موسم بعينه ليعرض فيه، وانما يحصد نجاحه وجماهيريته من خلال جودة العمل ومحتوى المسلسل الذي يؤدي لحب الجمهور له، ومن يربط عرض عمله بموسم او توقيت بعينه اعتبر ذلك ضعفا منه، واكبر دليل على ذلك اننا نشاهد اعمالا تركية، اجنبية على مدار السنة دون ربطهــــا بتوقيت بعينه.