اطل الملحن السعودي ناصر الصالح في برنامج «يا هلا بالعرفج» على قناة «روتانا» خليجية وتحدث لأول مرة عن رائعة محمد عبده «الأماكن» التي تعتبر إرثا فنيا كبيرا، والتي تعتبر من اكثر اغاني عبده شهرة في العالم العربي، حيث فجّر الصالح مفاجأة من العيار الثقيل عندما صرح ان الأغنية في البداية كان من المفترض أن تغنيها الفنانة نوال الكويتية، وأنها هي التي أعطته كلمات الاغنية التي كتبها منصور الشادي ليلحنها لها وبدأ يلحن الاغنية.

وقال الناصر انه في البداية كان يلحن الأغنية لنوال الكويتية ولكن بعد أن أنهى المقطع الأول وبدأ بتلحين المقطع الثاني شعر ان اللحن يتجه ناحية صوت محمد عبده وليس نوال، وأصبح اللحن بمخيلته مرتبطا بفنان العرب ولم يعد يعرف كيف يتصرف، فاتصل بكاتب الاغنية منصور الشادي وأخبره بالقصة، فطلب منه ان يتصرف هو وألا يدخله بمشاكل مع نوال، وبما ان الصالح يرتبط بعلاقة اخوة ومحبة وصداقة بنوال اتصل بها وقال لها انه يشعر ان اللحن يناسب محمد عبده وأنه تفاجأ بردة فعلها وأخلاقها، حيث قالت له ان اي نجاح له هو نجاح لها ولن تعترض ابدا، وبذلك ذهبت الاغنية لمحمد عبده.