«البرواز» لا يوجد به تسلسل أو مط في الأحداث فكل مشهد يعتبر مشهداً رئيسياً

سماح جمال

يستعد الفنان فيصل العميري للسفر الى الرياض لتصوير مسلسل «حين يكتمل القمر» في المملكة العربية السعودية مع المنتج حسن العسيري والمخرج عمر الديني، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصور فيها العميري عمل في المملكة، هذا وصرح العميري لـ «الأنباء» عن المسلسل، فقال: العب شخصية مركبة لشاب يعيش حياة تغلب عليها الجدية، ولكنه «ممسوس من الجان» مما يجعله بين عالمين واقعي وافتراضي.

واكد العميري انه يلعب هذه الشخصية للمرة الأولى في حياته، ولكن طبيعة الشخصية ليست بعيدة عن اهتماماته، وأكمل موضحا: طالما كانت لدي مجموعة من المطالعات في كتب حول «ما وراء الطبيعة، الجن، الروحانيات...»، وحاليا ارجع لبعض هذه الكتب واطالعها مجددا لأجل الشخصية التي سأقدمها في المسلسل.

كما انتهى العميري من تصوير السهرة التلفزيونية «البرواز» مع تلفزيون الكويت، وحول العمل، قال: اعتبر هذا النوع من الأعمال مهم للغاية لعدة اسباب اولها انه اقرب ما يكون الى فيلم تلفزيوني، ولا يوجد تسلسل او مط في الأحداث فكل مشهد يعتبر مشهدا رئيسيا، والكويت كانت رائدة في تقديم هذا النوع من الأعمال وكانت تمتاز هذه الأعمال بالجرأة في الطرح والتنوع في الأفكار التي كانت تقدمها، وكان يحرص كبار الفنانين على المشاركة بها.

واكمل العميري حديثه، فقال: والجميل في الأمر ان هذه السهرات هي تعاون بين ادارة التلفزيون وادارة السينما في وزارة الإعلام، ومع تواجد اكثر من خمسة عشر مخرج كويتي لديهم الامكانيات والطاقة والأفكار وكل ما يحتاجونه هو الفرصة حتى يقدموا ما لديهم، واعتقد انه بهذه المشاريع نفتح لهم الباب لذلك، وبعدما انتهيت من تصوير السهرة الأولى عرض علي مخرجين آخرين ان اشارك معهم في سهراتهم القادمة وعبرت لهم عن موافقتي اذا كان الدور مناسبا وكان لدي متسع من الوقت.

وشدد العميري على انه دائما يبحث عن النوعية وليس مساحة الدور، وانه قد يفضل تقديم مشهد واحد في مسلسل، ويرفض تقديم ثلاثين حلقة على سبيل المثال، اذا كان العمل الأولى دراميا وفنيا مكتوب بطريقة صحيحه، ويجعله يقدم شيئا جديدا للمتفرج.

من جهة اخرى، وحول مشاريعه المسرحية، قال العميري: حاليا نحن في جولة مسرحية «القلعة» للمخرج علي الحسيني، ومن المقرر أن نشارك بها في المهرجان المسرحي المقرر انعقاده في مملكة البحرين الشهر المقبل.

ونفى العميري فكرة دخوله في مشروع مسرحي جديد في الفترة الحالية، معلل ذلك برغبته في اخذ قسطا من الراحة من ناحية ومن ناحية اخرى ليركز على حياته العائلية أكثر، واردف قائلا: فعلى مدار الثلاث سنوات الماضية كنت اقدم اعمالا مسرحية دون توقف، الى جانب الأعمال الدرامية والسينمائية.

وتابع حديثه، فقال: وبرغم انه تصلني الكثير من النصوص المسرحية من كتاب من لبنان، الأردن حتى اشارك فيها، ولكنني للأسف لا اجد الوقت الكافي حتى اقرأ هذه النصوص، برغم انها اعمال متميزة وحصدت مجموعة من الجوائز في عدد من المهرجانات.

وأشار العميري إلى أن مشروع فيلمه السينمائي مع المخرج حمد الصراف مازالت قائمة وانهم مازالوا في مرحلة التجهيزات والتحضيرات.

هذا وقد كشف العميري الى انه يفكر بدخول عالم الإعلام الرقمي من خلال قناة خاصة على «يوتيوب» ولكن المسألة تحتاج لمزيد من الوقت والتفرغ خاصة انه يريدها ان تكون تعليمية للراغبين بالدخول لعالم التمثيل، مشيرا الى انه قد يستعين بمجموعة من اصدقائه في العالم العربي أو الاوروبي لمشاركته في بعض الحلقات التي تتطلب ذلك.