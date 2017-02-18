أعربت الفنانة السورية الشابة مرح زيتون عن استيائها من إعادة انتشار خبر وفاتها أو إصابتها بقذيفة هاون خلال الأيام الماضية.

وقد فوجئت مرح بانتشار صورة لها قبل أيام في إحدى وسائل الإعلام وتناقلتها مواقع وصفحات على مواقع التواصل وهي تتلقى العلاج في أحد المشافي، موضحة ان الصورة المنتشرة تعود لعام مضى، حيث كانت في المشفى لإصابتها بشظايا قذيفة خلال تواجدها في ساحة العباسيين لكنها كانت إصابة طفيفة وهي حية تمارس عملها.

وتوجهت مرح بالشكر لكل من اتصل بها وأرسل لها للاطمئنان على صحتها بعد انتشار الخبر مرة جديدة.

وتشارك مرح زيتون لهذا الموسم في مسلسل «حكم الهوى»، و«شبابيك»، و«سنة أولى زواج» وعدد من لوحات «بقعة ضوء»، كاشفة عن تحضيرها لدخول عمل عربي مشترك سيعلن عنه قريبا.

وفي تعليقها على غيابها عن «باب الحارة» بعد أن أدت دور إحدى بنات «أبو حاتم»، قالت زيتون، حسب موقع «سيدتي نت»: «كل الشخصيات تتغير فيه حتى الأسماء، وفي العام الماضي كان اسمي موجودا في الشارة رغم غيابي عنه منذ الجزء السادس».