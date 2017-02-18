الجمهور يتهم حسن الرداد بالحريق لأنه «حسد» ديكوره!

عبرت الفنانة غادة عادل عن فرحتها بالعمل مع الفنان عادل إمام، قائلة: «دي أحلى حاجه في حياتي إن أنا باشتغل مع الزعيم»، موضحة انها تعرضت للحسد بعد التعاقد على بطولة مسلسل «عفاريت عدلي علام»، وأن العين حرقت مسرح «تع اشرب شاي»، وهددت بعدم العودة للبرنامج إذا تعرض لأي أذى آخر!

وقالت عادل ساخرة خلال استضافتها في برنامج «مساء دي إم سي»: «أنا اتحسدت إني شغالة مع عادل إمام، بس جت في الاستديو»، مؤكدة أن الفنان عادل إمام شجعها على تقديم برنامج، مشيرة الى أنها لم تكن تعلم شيئا عن حريق مسرح البرنامج، لافتة إلى أنها علمت عن طريق الفيسبوك، وقالت: «حاجة غريبة جدا.. حتى لو عين ملحقتش يعني، ده إحنا لسه بادئين».

وأضافت انها لن تعود إلى البرنامج مرة أخرى في حالة وقوع أي أذى آخر، وأنها «ممثلة» ولكنها استمتعت بتجربتها كمذيعة، مؤكدة انها ستحاول عمل حلقات جديدة بطريقة مختلفة، وشكل مؤقت، موضحة ان العودة بشكل البرنامج السابق تستغرق من 3 أسابيع إلى شهر.

من جهته، دافع الفنان حسن الرداد، عن نفسه بمواجهة ما قيل عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، انه «حسد» ديكور برنامج «تع اشرب شاي»، مؤكدا ان كل ما قاله كان تمثيلا في تمثيل، ومن إعداد فريق البرنامج، ولكنه المتضرر الأكبر من الحريق بعدما اتهمه الجميع بالحسد.

وقام الرداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي»، مؤكدا ان ما قاله خلال الحلقة عن الديكور، لم يكن سوى نص مكتوب، ورد عليه مقدم البرنامج أسامة كمال قائلا: «انتوا بتضحكوا على الناس ولا إيه؟!».