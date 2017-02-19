بات من المؤكد أن يخوض الفنان هاني سلامة سباق دراما رمضان المقبل للمرة الثالثة بمسلسل «طاقة نور»، بعد أن تحدد موعد بدء أول مشاهده السبت المقبل.

وكانت حالة من الغموض قد سادت حول احتمال مشاركة سلامة في السباق من عدمه في ظل تأجيل تصوير العمل أكثر من مرة، ما دفع البعض إلى توقع مغادرته السباق وعدم لحاقه بالموسم.

غير أن المفاجأة هي انتهاء جميع الاستعدادات لبدء تصوير العمل، السبت المقبل، بعد تحضيرات استمرت بضعة أشهر، ويتناول العمل التغييرات الأخلاقية التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.

ويمر المسلسل بعدة مراحل، حيث يقابل بطل العمل هاني سلامة أشخاصا كثرا، وهذا الأمر الذي تطلب تحضيرات خاصة، تسبب في تأجيل التصوير أكثر من مرة.

ويشارك في بطولة المسلسل حنان مطاوع، صلاح عبدالله، وليد فواز، ميس حمدان، إيهاب فهمي، عايدة رياض، وهيدي كرم، وهو تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وسبق أن قدم الفنان هاني سلامة عملين للدراما، «الداعية»، و«قسمتي ونصيبك»، وحققا نجاحا واسعا، بينما كانت أبرز تجارب مؤلفه حسان دهشان مسلسل «ابن حلال»، ومخرجه رؤوف عبدالعزيز من خلال مسلسل «أبو البنات».