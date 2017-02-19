عبدالحميد الخطيب

شهد حفل محافظة حولي للتميز العديد من المفاجآت، أبرزها عودة المطرب الكبير مصطفى احمد للغناء بعد غياب طويل، حيث فوجئ الحضور بصعود مصطفى احمد ليقدم أغنيته الرائعة «ترى الليل عودني على النوح والسهر» بمصاحبة فرقة د.عامر جعفر الموسيقية، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر محبوب سلطان ولحنها الملحن الكبير يوسف المهنا وتفاعل معها كل الحضور بشكل كبير، حيث وقف كل من في القاعة احتراما وتقديرا لهذا المطرب الكبير، مؤكدين انهم في حاجة شديدة للطرب الأصيل والعودة الي الأجواء الكلاسيكية الجميلة وإحياء الطرب القديم الذي يحمل رائحة وعبق الماضي.

ولكن لم يكن صعود مصطفى احمد للغناء بالشيء السهل، وسبقه حوار جانبي جمعه بمحافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف الذي طلب منه ان يقدم لهذا الجمهور أغنية من روائعه القديمة، ولكن الفنان الكبير كان مترددا وبدا عليه الخوف نوعا ما، ولكن أمام إصرار الشيخ أحمد النواف وتشجيع د.عامر جعفر وعدد من الحضور، وافق أحمد على الغناء ولكنه اشترط أن يتواجد الفنان عبدالله الحبيل بجانبه على الخشبة وهذا ما تم بالفعل، وعقب انتهائه من الأغنية وتفاعل الحضور الكبير معه وتصفيقه له والذي استمر لفترة طويلة، ظهرت على وجه مصطفى احمد علامات الفرحة والسعادة.