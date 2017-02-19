الإقبال الجماهيري الكبير يحملنا مسؤولية خلال تقديم العروض

أشاد المخرج المسرحي المصري نادر صلاح الدين بالأجواء التي تنتظر أفراد فرقة «مسرح مصر» في الكويت لتقديم العروض خلال احتفالات «هلا فبراير»، مضيفا انه شاهد على الطبيعة المسرح المقرر ان يتم تقديم العروض عليه في صالة التزلج، مبديا إعجابه الكبير بالمسرح، ومعتبرا انه سيساهم في نجاح العروض، خاصة انه يقع في مكان مميز بالكويت.

وأكمل جلال بأنه حاول التعرف على مدى اهتمام الجمهور بالعروض ووجد إقبالا كبيرا من الجماهير، خاصة من الجالية المصرية على شراء التذاكر من اجل ضمان حجز مكان في العروض وهو ما يحمل الفرقة مسؤولية كبيرة خلال تقديم العروض، معتبرا ان كل شيء يسير على ما يرام في ظل رغبة الشركة المنظمة على تذليل كل العقبات ومحاولة تمهيد الطريق امام نجاح كبير للعروض.

وأضاف: جميع افراد الفرقة لديهم حماس كبير للعمل في الكويت بعد التجارب السابقة التي شهدت نجاحا كبيرا للغاية وتفاعلا من قبل الحضور، كما انهم وجدوا ترحيبا كبيرا من قبل الشعب الكويتي، لاسيما ان الزيارة دائما تتزامن مع الاعياد في الكويت وهو ما يجعل الاجواء احتفالية في المقام الاول على حد قوله.

وحول العروض قال انه جار الاعداد لها بشكل كبير وتم عمل البروفات الخاصة بتلك العروض في مصر على ان تستمر البروفات حتى يوم العرض ليخرج على اكمل وجه وبالشكل الذي ينتظره الجمهور من فرقة «مسرح مصر» التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في الفترة الماضية وأعادت الجمهور للمسرح مرة اخرى بعد غياب لسنوات.

وعن وصول أعضاء الفرقة، قال ان الوصول سيكون بعد غد الثلاثاء، على ان تكون البروفات في اليوم التالي مباشرة قبل انطلاق العروض في 23 الجاري على مسرح صالة التزلج في منطقة الكويت.

ومن المقرر ان يتم عقد مؤتمر صحافي موسع بحضور كل وسائل الاعلام وقائد الفرقة الفنان اشرف عبدالباقي، إضافة الى بعض أعضاء الفرقة والمخرج من اجل الحديث عن تفاصيل العروض والزيارة وتهنئة الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية، وسيتم الاعلان عن موعد المؤتمر خلال الفترة المقبلة مع وصول الفرقة الى الكويت.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة المنظمة الى أن تذاكر العرضين الاول والثاني نفدت تماما في ظل إقبال كبير على شرائها من قبل الجمهور، وجار محاولة تمديد أيام العرض بالاتفاق والتنسيق مع الفرقة في محاولة لاستيعاب الرغبة الجماهيرية الواسعة.