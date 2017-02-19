مفرح الشمري

Mefrehs@

بعد أن تم تكليفه من قبل الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة بوزارة الاعلام الشيخ فهد المبارك الصباح انتهى الملحن القدير أنور عبدالله من تسجيل عدد من الأغاني الوطنية التي ستبث خلال ايام على شاشة التلفزيون وأثير الاذاعة وهي أغنية «انتي الامل كله» من كلمات الشاعرة عالية مبارك الحساوي وغناء المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر الذي سيغني ايضا أغنية من كلمات خالد البذال، حيث تم تسجيل هاتين الأغنيتين في القاهرة تحت اشراف عمار البني وعدنان عبدالله.

كما انتهى «شيخ الملحنين» انور عبدالله من تسجيل أغنيتين للمطرب المميز محمد المسباح في القاهرة وهما أغنية «امي الكويت» من كلمات د. ايمان الشمري وأغنية «قصر دسمان» من كلمات الشاعر المخضرم يوسف ناصر، وكان تسجيل تلك الأغاني تحت اشراف عمار البني الذي تصدى لتوزيعهما موسيقيا.

اما الأغنية الخامسة التي انجزها عبدالله فهي أغنية جماعية تصدت لادائها اصوات شابة وهم شيماء وريم الهزيم وآلاء الهندي وحملت عنوان «هذا الوطن منا ولنا» وهي من كلمات الشاعر احمد الشرقاوي وتم تسجيلها في القاهرة وتركيب الأصوات في ستوديو «نهمة» لصاحبه م. مجيد دشتي وتصدى لتوزيعها عدنان عبدالله.

وكشف الملحن القدير انور عبدالله انه سيشارك في احتفالية نهائي كأس الأمير التي ستقام في ستاد جابر الدولي 21 الجاري بحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وذلك من خلال اوبريت «الإنجاز الكبير» الذي سيشارك فيه عدد من المطربين الكبار مثل شادي الخليج وعبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل ومحمد البلوشي ونوال الكويتية، وتصدى لكتابة هذا الاوبريت عدد من الشعراء وهم د.يعقوب السبيعي ويوسف ناصر وعبداللطيف البناي وساهر واحمد الشرقاوي، حيث تصدى لصياغة 5 لوحات منه ولوحة واحدة من ألحان الملحن القدير غنام الديكان، وسيغني هؤلاء المطربون على ارض الملعب باستثناء المطرب الكبير شادي الخليج الذي سيعود للبلاد 25 الجاري وسيتصدى لاخراج الاوبريت أحمد الدوغجي.