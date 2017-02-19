أميرة عزام
أكد المايسترو حسام حمدي لـ «الأنباء» انتهاءه من التوزيع الموسيقي للاوبريت الوطني الغنائي «الحلم الكويتي» والذي يعرض حاليا بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
والاوبريت من كلمات أحمد الشرقاوي وألحان ضاري المسيليم وغناء عبدالقادر الهدهود وحمد القطان وشيماء ومشاري العوضي وجاسم محمد وحمد العماري وشيخه العسلاوي.
ولفت حمدي الى ان التسجيل والإنتاج في الكويت باستوديوهات صوت وصورة م.يحيى عبداللطيف وفي القاهرة استوديو «فنون» م.خالد محسب وماستر م.خالد محسب، مؤكدا إطلاقه على «اليوتيوب» في رابطين احدهما للاوبريت والآخر لموسيقاه منفردة.