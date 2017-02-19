الأيوب: مشاركتنا فرحة الأعياد جزء أساسي من إستراتيجيتنا ونابعة من قيمنا الأساسية

المخيزيم: حرصنا على إظهار كل ما هو جميل في كويتنا الحبيبة وشعبها المبدع

أطلقت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، أغنية «قصتكم شنو» مهداة للشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية من أداء النجمة بلقيس والشخصية المحبوبة أبلة فاهيتا، التي صاغ كلماتها الشاعر الغنائي سعد المسيليم ولحنها المبدع فهد الناصر، والأغنية من إخراج أحمد النجار.

وتشدو الفنانة اللامعة بلقيس أحمد فتحي في هذه الأغنية بكلمات تتغزل فيها بحب الكويت وشعبها الذي كسب محبة الناس، وذلك بلغة سلسة قريبة من قلوب الجمهور، ويحمل اللحن المميز الذي قدمه فهد الناصر أطوارا غنائية عدة ليعبر عن التناغم والعلاقة الأخوية والصداقة التي تجمع بين أبناء الشعب الكويتي وأشقائهم من الدول الخليجية والعربية.

كما أضاف أداء الشخصية الفكاهية أبلة فاهيتا، التي لاقى برنامجها التلفزيوني شهرة واسعة في شتى بقاع الوطن العربي، نكهة مميزة للأغنية، وكان لظهور العديد من الشخصيات البارزة في شبكات التواصل الاجتماعي علامة فارقة في الفيديو كليب، ومنهم يعقوب بوشهري وحصة اللوغاني ولولوة العسلاوي وحصة ومنيرة الكليب، بالإضافة إلى فرقة التلفزيون الشعبية.

وتعليقا على ذلك قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب: «سعداء بمشاركة فرحة الأعياد مع كل أطياف الشعب الكويتي من خلال هذا العمل الفني الذي نتمنى أن يحوز إعجابهم وأن يصل إلى قلوبهم، مشاركتنا فرحة الأعياد جزء أساسي من استراتيجيتنا في التواصل مع كل فئات المجتمع، وهي نابعة من قيمنا الأساسية في Ooredoo هي الاهتمام والتواصل والتحدي، كما سنقوم بإطلاق عدد من الفعاليات لمشاركة الأجواء الاحتفالية مع عملائنا الكرام».

من جانبها، أكدت مدير أول العلامة التجارية فاطمة المخيزيم حرص فريق العمل على اختيار كلمات وألحان تعكس المكانة المميزة التي يتمتع بها شعب الكويت في قلب شعوب المنطقة، وأضافت: «لقد حرصنا من خلال هذه العمل على أن نظهر كل ما هو جميل في كويتنا الحبيبة وشعبها المبدع، اختيارنا للكلمات والألحان والنجوم جاء ليجسد روح الشعب الكويتي وكل ما يميزه من صفات، وقد أسعدنا التعاون مع الفنانة المحبوبة بلقيس والشخصية الكوميدية أبلة فاهيتا حيث أضافا طابعا مميزا للأغنية، بالإضافة إلى اختيار عدد من ألمع نجوم التواصل الاجتماعي الذين يحظون بمحبة خاصة في قلوب الجماهير».



وأضافت المخيزيم أنه تمت مراعاة اختيار أكثر المواقع ترددا للسائحين في الكويت لتصوير الأغنية، مثل سوق المباركية وحديقة الشهيد ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، واستغرق العمل أكثر من 3 أشهر من بحث وتصوير وإنتاج.



وتعتزم الشركة إطلاق العديد من الفعاليات المتعلقة بالأغنية في الأسابيع المقبلة بهدف إشراك الجمهور فيها، مع جوائز ومسابقات وذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، إضافة إلى سوق مروج الخاص بالمشاريع الشبابية، الذي تقدم له الشركة رعاية استراتيجية وذلك في 24 فبراير الجاري، كما تقدم الشركة كعادتها السنوية هدايا لعملائها في مختلف الأفرع بمناسبة الأعياد الوطنية.