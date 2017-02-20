عبدالقادر: الكويت تستحق أن يبذل من أجلها كل نفيس وغال

خلود أبوالمجد

انتهى المخرج د.علي حسن مساء أمس الأول من تصوير أغنية «إحنا من الكويت» التي تجمع ثلاثة عناصر غنائية كبيرة، حيث يشدو بها «الصوت الجريح» الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، وصاغ كلماتها الشاعر الغنائي ساهر بينما كانت الألحان للملحن الكبير عبدالله القعود، فيما تولى عمار البني مهمة توزيعها الموسيقي، وسيبدأ عرضها على شاشات التلفزيون تزامنا مع الأعياد الوطنية وقد حضرت «الأنباء» مراحل تصوير الأغنية.

وعبر الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر عن سعادته بهذه الأغنية الوطنية قائلا: «سعيد جدا بتقديمي لهذا العمل الفني الوطني المهم، فالكلمات والألحان بها كم كبير من الحب لهذا الوطن الجميل الكويت، فهي تستحق أن يبذل من اجلها كل نفيس وغال».

وحول اختيار حسن لتصوير الفيديو كليب قال «هو مخرج جميل رشحه جميع القائمين على العمل ليتولى مهمة تصويره، لذا وثقت بما سمعته عنه من كفاءة وامتلاك لأدواته بأنه سيخرج فيديو كليب راقيا يعكس الحب الممتلئة به كلمات وألحان الأغنية».

ومن جانبه أكد المخرج د.علي حسن أن الملحن عبدالله القعود والمشرف العام على الأغنية ناصر السعدون هما من رشحاه لتصوير الفيديو كليب لثقتهما في قدرته بإخراج صورة تتناسب وحجم «الصوت الجريح»، خاصة مع ضيق الوقت، حيث من المفترض الانتهاء من عمليات المونتاج خلال 48 ساعة للبدء في عرضها عبر شاشات التلفاز في أعياد الكويت الوطنية، وقال حسن: لذا كنت المخرج ومدير التصوير للأغنية، وكانت الفكرة بأن يتم تصوير مشاهد داخلية للفنان عبدالكريم عبدالقادر في استديو «الفكر» برفقة م.جاسم خلف وهو يقوم بالغناء، يصور بعدها عدد من المشاهد مع مجموعة من الأسر والعائلات ليتم مزجها لتعبر عن كلمات الأغنية.

وأضاف علي حسن: من المخطط أن يتم وضع سيناريو كامل لاعادة تصوير الاغنية بعد انتهاء فترة الأعياد الوطنية.