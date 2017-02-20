عبدالحميد الخطيب

«شخصية مناير في مسلسل حال مناير غير حقيقية ومن وحي الخيال وأي تشابه بينها وبين شخصيات من الواقع أتى من باب المصادفة البحتة وغير مقصودة»، هذا ما أكده الكاتب فهد العليوة ردا على «مسج» انتشر الفترة القليلة الماضية في الكويت، ربط بين شخصية «مناير» وشخصية حقيقية، وقال العليوة: البعض يسألني هل الشخصية حقيقية ام لا؟ وردي هو ان مسلسل «حال مناير» من وحي الخيال بالكامل، وشخصية «مناير» خيالية وغير موجودة بالواقع، مضيفا عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: صحيح يوجد نماذج تشبه «مناير» في كل المجتمعات، ولكنني لم آخذ من هذه النماذج اي شيء، اخذت فقط بعض المقتطفات من اشخاص معينين، ولكن قصة المسلسل وما دار فيها من احداث عن الطلاق والزواج وعلاقة «مناير» بـ«عياليها» والمحيطين حولها من وحي الخيال، ولا يمت بصلة لأي شخصية حقيقية.

جدير بالذكر ان مسلسل «حال مناير» عرض في رمضان عام 2015، من إخراج منير الزعبي ومن تأليف فهد العليوة ومن بطولة حياة الفهد وجاسم النبهان وطيف وهدى الخطيب ومحمود وعبدالله بوشهري، ومشاري البلام، وعبدالله التركماني وشيماء علي وغدير السبتي وهنادي الكندري وعبد الله الطليحي وغيرهم، ودارت احداث العمل حول العلاقات الإنسانية ونسبة الشر والخير داخل كل إنسان، وجسدت فيه الفهد شخصية «مناير» التي تحب نفسها فقط وتسعى إلى تحقيق مصالحها بغض النظر عن النتائج والعلاقات التي تحيط بها.