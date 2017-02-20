القاهرة - محمد صلاح
زحام شديد شهده مول داندي مول بطريق الاسكندرية لحضور العرض الخاص لفيلم «يوم من الأيام» بتواجد أبطال العرض الفنان محمود حميدة وأحمد حاتم وهبة مجدي ولطفي لبيب ورامز أمير وبوسي صالح، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مصطفى وإنتاج حسين القلا.
وشهد العرض حضور عدد من الفنانين والإعلاميين من أبرزهم الإعلامي محمود سعد ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر د.خالد عبدالجليل ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الأسبق د.أبوشادي والفنان حمدي الوزير والمخرج أحمد صقر والمخرج عمرو عابدين والفنان علاء مرسي والموسيقار محمود طلعت وكريم قاسم ومحمد محسن وحمزة العيلي وعمرو القاضي.