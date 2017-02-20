بيروت - بولين فاضل

فور انتهاء الفنانة نيكول سابا من تصوير مسلسلها الجديد «مذكرات عشيقة سابقة» سوف تبدأ بالتحضير لأغنية جديدة تمهيدا لإطلاقها على أبواب الصيف.

وتنهمك نيكول حاليا بتصوير المسلسل الذي ستستغرق ورشته شهرين، وهو عبارة عن دراما لبنانية سورية تؤدي فيه شخصية مركبة وتحديدا شخصية فنانة اسمها ديانا وهي زوجة وأم وعشيقة خائنة.

وتقول سابا ان الدور صعب جدا ولكنه من أجمل أدوار حياتها، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى فترة نقاهة بعد انتهاء التصوير نظرا لمقدار الإرهاق الذي يتطلبه الدور.

وتلعب نيكول في المسلسل دور زوجة الممثل السوري باسم ياخور قبل ان ترتبط بعلاقة عاطفية مع الممثل طوني عيسى وتعاني من مشاعر متناقضة وصراع بين الحفاظ على ابنتها وخيانة زوجها.