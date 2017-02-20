نبيلة عبيد: المهرجان يؤكد للجميع أن مصر هي بلد الأمن والأمان ولا صحة لوجود إرهاب على أراضيها

خلود أبوالمجد

أقيم الفترة القليلة الماضية المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، المزمع إقامتها في الفترة من 5 إلى 11 مارس، بحضور الكاتب الصحافي جمال زايدة رئيس المهرجان، الناقد والمخرج أحمد حسونة المدير الفني للمهرجان، الفنانة نبيلة عبيد ضيف شرف المهرجان، د.محمد العدل، الناقد يوسف شريف رزق الله، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، الإعلامية بوسي شلبي، مستشار وزير الثقافة المصري للسينما خالد عبدالجليل، الناقدة ماجدة موريس، المستشار عبدالفتاح حلمي مساعد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المخرج داوود عبدالسيد، ديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان، فهمي فؤاد المدير المالي للمهرجان والفنانة مادلين طبر.

وقال رئيس المهرجان جمال زايدة: هذه الدورة فريدة من نوعها لأنها ستقام في مدينة لها خصوصية وهي شرم الشيخ، مدينة السلام التي يقبل عليها السائحون من كل أنحاء العالم، كما ان إدارة المهرجان قررت إقامة الدورة الأولى بها لعدم وجود أنشطة ثقافية سينمائية هناك.

وأضاف: ستكون نوال السعداوي رئيس شرف الدورة المقبلة، وذلك بمناسبة عيد المرأة، ومن المقرر أن تلقي كلمتها خلال حفل الافتتاح عن علاقة السينما بالمرأة، كما ستكون الفنانة نبيلة عبيد ضيف شرف المهرجان وسيتم تكريمها، موجها الشكر إلى وزارتي الثقافة والسياحة لتذليلهما كل العقبات التي قابلتهم لتظهر الدورة في أفضل صورة ممكنة.

وطالب زايدة خلال المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل د.محمد كامل القليوبي الذي يعتبر واحدا من أهم الأسباب التي شجعتنا على إقامة المهرجان في مدينة السلام.

وقال الناقد والمخرج أحمد حسونة المدير الفني للمهرجان: من المؤسف إقامة هذه الدورة بدون المخرج محمد كامل القليوبي الذي يعد من أهم المخرجين الذين عرفونا ببدايات تاريخ السينما المصرية وقام بتصحيح الفكر من خلال فيلمه «محمد بيومي».

وأوضح انه من المقرر تكريم الفنانة نبيلة عبيد بعرض فيلمين لها وهما «الراقصة والسياسي» للمخرج سمير سيف و«مازال التحقيق مستمرا» للمخرج عاطف الطيب، وتابع: كان من المفترض عرض فيلم «توت توت» بناء على رغبتها ولكن لم تتوافر معه الترجمة الانجليزية.

وأشار حسونة إلى ان لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ستضم 11 فيلما، برئاسة المخرج التشيكي يورى مينزل وهم (أسعد يوم في حياة أوللي ماكي «فنلندا، ألمانيا والسويد»، اليتيمة «فرنسا»، جلوري «بلغاريا واليونان»، ربيع «لبنان، فرنسا، قطر والإمارات»، غدوة حي «تونس»، فرانتز «ألمانيا وفرنسا»، على معزة وإبراهيم «مصر، الإمارات وفرنسا»، ليس الوقت المناسب «المجر»، يا عمري «لبنان»، مازلت أختبئ لأدخن «الجزائر، اليونان وفرنسا» وزوولوجي «روسيا، فرنسا وألمانيا»)، اما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فتضم 17 فيلما برئاسة سعد هنداوي، بجانب قسم الأفلام التشيكية الجديدة.

من جانبها، أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بتكريمها في الدورة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، مؤكدة ان أكثر ما يحزنها هو افتقادها للمخرج الراحل محمد كامل القليوبي الذي كانت تعتبره صديقا مقربا.

وأضافت عبيد: إقامة مهرجان للسينما في مدينة شرم الشيخ سيؤكد للجميع أن مصر هي بلد الأمن والأمان ولا صحة لوجود إرهاب على أراضيها، مما يساعد على تنشيط السياحة وعودتها مرة أخرى إلى مصر.

وقال اللواء عبدالفتاح حلمي، مساعد محافظ جنوب سيناء: ان فكرة إقامة مهرجان في شرم الشيخ جديدة ونقلة كبيرة ولذلك نرحب بكل الضيوف والأجانب، متمنيا ان يقام المهرجان سنويا أن يصبح علامة بارزة على صعيد الفن، مضيفا ان موعد إقامة المهرجان يتزامن مع العيد الوطني للمحافظة وهو 19 مارس.

ووجه مدير التصوير وديد شكري، المدير التنفيذي للمهرجان، الشكر لكل الحضور ولكل الجهات الداعمة للمهرجان، حيث يعتبره مشروعا قوميا لمصر، موضحا ان مؤسسة «نون» التي تدعم المهرجان تمت تسميتها «نون» كدليل على ان العمل الناجح لابد أن يكون جماعيا.

كما وجه د.محمد العدل، ممثل لجنة المهرجانات، الشكر لإدارة المهرجان التي قررت إقامة دورة جديدة في مدينة شرم الشيخ لتكون كل محافظة لها مهرجانها المستقل بها، وأنه لابد من افتتاح كل مهرجان في محافظة لنواجه الإرهاب الذي يقوم بتشويه صورتنا ولإثبات أننا بلد الأمن والأمان.

وقال الناقد يوسف شريف رزق الله ان هذه الدورة تتم إقامتها في ظروف استثنائية بعد وفاة المخرج محمد كامل القليوبي، مؤكدا انه تم تخطي العديد من العقبات وستكون دورة مشرفة خاصة انها تضم مجموعة أفلام متميزة.