خلود أبو المجد

تصل الكويت خلال الأيام المقبلة النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية قادمة من دبي، وذلك لمشاركة أهل الكويت فرحة الاحتفاء بالعيد الوطني وعيد التحرير، ولتطل عبر مجموعة من البرامج التلفزيونية، ومن المقرر ان تعقد لاميتا مؤتمرا صحافيا للكشف عن أنشطتها في المرحلة المقبلة بالكويت، خصوصا ان الفنانة اللبنانية قررت ان تنقل جزءا من نشاطها الفني والتجاري في الكويت.

وفي هذا الشأن، قالت لاميتا في تصريح صحافي: «سعيدة بالتواجد في الكويت ومشاركة أهلها فرحتهم بالأعياد الوطنية، وانتهز الفرصة لأبارك للكويت حكومة وشعبا تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، لقد سبق وان زرت الكويت واحتفظ فيها بذكريات جميلة وتربطني علاقات وثيقة مع العديد من الاخوة هنا، وزيارتي المقبلة ستكون في إطار إعلامي وللكشف عن مجموعة من الأنشطة على الصعيد الفني وأخرى متعلقة بمجالات أخرى ذات طابع تجاري»، وهو الدرب الذي تسلكه لاميتا منذ فترة.

يذكر ان لاميتا أثبتت حضورها في مصر عقب مشاركتها في بطولة فيلم «انا بضيع يا وديع» الذي حقق ردود أفعال واسعة عند عرضه، وتنشط عارضة الأزياء اللبنانية السابقة ونجمة الشاشة الفضية الحالية في الوسط الفني، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة الكشف عن مشاريع عدة ما بين مصر ودبي والكويت.