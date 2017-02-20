من يقل في هذه الأيام أن مردوده هائل من الفن.. فهو كاذب!

بيروت ـ بولين فاضل

لطالما بحثت الفنانة نورهان عما يخدم فنها ومشوارها، لذا اختارت أخيرا إنهاء استقرارها في دبي والعودة إلى لبنان رغبة في إعطاء دفع أقوى لفنها وحضورها الفني.

نورهان التي لا يعنيها نقد من هنا أو تعليق من هناك طرحت أخيرا أغنية «شيشة يا معلمة» وعينها في المدى القريب على أغنيات تخدم حفلاتها وترضي الناس الذين يتابعون نتاجها.

«الأنباء» حاورت نورهان عن ظروف العودة إلى لبنان وآخر إصداراتها، فإلى التفاصيل:

عدت للإقامة في لبنان بعد استقرار في دبي دام 10 سنوات.. لم العودة اليوم إلى لبنان؟

٭ الظروف تتغير مع الوقت وقد شعرت بأن وجودي في لبنان يجعلني ألمع أكثر كفنانة.

وماذا كان رأي زوجك؟

٭ رأيه من رأيي، هو يحب لبنان كثيرا ويحب دبي كثيرا لكن إقامتي في لبنان هي أفضل لعملي الفني.

لو كنت مستقرة من قبل في لبنان هل كان نشاطك الفني ازدهر أكثر؟

٭ نعم ولكن في موازاة الفن أنا أقوم بـ «بيزنس» آخر لآن الفن وحده لا يطعم خبزا.

أما من فنانين يكفيهم الفن؟

٭ أكيد كبار الفنانين.

آخر إصداراتك أغنية «شيشة يا معلمة».. كيف وقع اختيارك عليها؟

٭ كنت أبحث عن أغنية مصرية إيقاعية، فاخترت جملتين معروفتين يترددان كثيرا في مصر هما «شيشة يا معلمة.. على عيني يا معلمة» واستعنت بالشاعر المصري رامي الأمين والموزع طوني سابا لإكمال الأغنية، فأتت المحصلة أغنية شبيهة بأغنيتي «حبيبي يا عيني».

هدفك من الأغنية هل كان مضاعفة الانتشار في مصر؟

٭ أنا معروفة في مصر منذ أغنيتي «حبيبي يا عيني» و«طب وأنا مالي»، وهدفي من أغنية «شيشة يا معلمة» كان تقديم أغنية مصرية يمكن أن يرقص الناس على إيقاعها، في النهاية أنا أبحث عن أغنيات تخدم عملي وحفلاتي.

ومن انتقد اختيارك لهذه الأغنية؟

٭ (مقاطعة) آخر همي، من يريد أن ينتقد فلينتقد، المهم «شغلي ماشي» والناس يحبونني.

لا يهمك أيضا النقد الذي يطول أزياءك الجريئة؟

٭ لطالما قيل عني إني جريئة لكن مقارنة اليوم بفنانات أخريات أجد جرأتي لا شيء.

ماذا ينقصك اليوم، هل كثافة أعمال؟

٭ أولا أنا من النجمات القليلات اللواتي ما زلن حاضرات ومستمرات، الجمهور يحبني وحتى الصحافة تحبني لكني لست من النوع الذي يكثر الأعمال.

هل لأنك تفتقرين إلى المال الكافي للإنتاج؟

٭ لا تنقصني المادة الحمد لله، ولكن في الوقت نفسه لا أستطيع أن أنفق كل ما لدي على الفن وفي الأساس «الفن عم ياخذ مني كتير».

هل من خسارة مادية؟

٭ لا، ولكن من يقول ان مردوده في هذه الأيام هائل من الفن يكون كاذبا.