تستأنف أسرة مسلسل «الحلال» تصوير مشاهد العمل هذه الفترة، بعد حصول فريق العمل على إجازة قصيرة لمدة يومين، حيث يواصل المخرج أحمد شفيق التصوير داخل ديكور منزل الفنانة سمية الخشاب، والذي تم بناؤه بمنطقة شبرامنت.

ومن المقرر أن يتوجه فريق عمل «الحلال» إلى لبنان مارس المقبل، لاستكمال تصوير عدد من المشاهد هناك، على أن يتم استئناف تصوير المشاهد المتبقية بعد ذلك في مصر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار «لايت شعبي»، وتظهر خلال أحداثه النجمة سمية الخشاب في اطلالة جديدة ومختلفة، حيث تجسد خلال الأحداث دور فتاة تنتمي للطبقة الشعبية، التي تكابد وتكدح من أجل الحياة، وتواجه العديد من الصعوبات الناتجة عن الظروف الصعبة التي يعانيها المجتمع بسبب الجهل وتفشي الجشع والطمع.

ومسلسل«الحلال» تأليف سماح الحريري، إخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق الصباح، وبطولة سمية الخشاب، يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، لقاء سويدان، مها أحمد، سامية الطربلسي، فادية عبد الغني، طارق الإبياري وحسن عيد وآخرين.

ويعد العمل بمنزلة عودة للفنانة سمية الخشاب للمشاركة في الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، فضلا عن عودة الفنانة دينا فؤاد، والتي تغيبت عن سباق الدراما رمضان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.