أطلقت الفنانة السورية نسرين طافش أغنيتها الأولى «متغير علي»، من كلمات وألحان إياد الريماوي، بينما قام بإخراج الفيديو كليب المخرج سعيد الماروق صاحب الإنجازات الكبيرة في هذا المجال.

من جهتها قالت نسرين: «سعيدة جدا بالنتائج وفرحة جدا والحمد لله تخطيت مليون مشاهدة على «يوتيوب» في خمسة أيام فقط»، وبالمقابل لم تفصح طافش عن الأغاني المقبلة وموعد صدورها وعما إن كانت ستطلقها منفردة أو ضمن ألبوم واحد، مفضلة التريث في الإجابة في الوقت الحالي عن مبدأ أن «كل شيء بوقته حلو».

وأبدت نسرين اعتزازها بشهادة الشاب خالد الذي دعا الجميع الى الاستماع لأغنيتها وأطلق عليها لقب «ملكة الرومانسية»، وقالت، حسب موقع «نواعم»: «شهادة أعتز بها من فنان حقيقي ونجم عالمي.. ولقب «ملكة الرومانسية» من ملك الراي الشاب خالد على أغنيتي «متغير علي» هي شهادة كبيرة ووسام أكثر من غال على قلبي، شكرا لملك الراي العالمي».