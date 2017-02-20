بعد نجاحها في دور «ناريمان» الذي جسدته في مسلسل «أمير الليل»، تستعد الفنانة ميس حمدان للاطلالة بدور جديد يجمعها مع الممثل هاني سلامة عبر مسلسل يحمل اسم «طاقة نور».

وللمرة الأولى، تكشف ميس عن هذا العمل قائلة: «سأجسد شخصية مليئة بالأكشن والحركة والتشويق لم يسبق لي أن قدمتها بتاتاً»، وتتابع: «بالفعل هذا الدور مختلف عن دوري الأخير في «أمير الليل» وأنا على يقين من أن المشاهد سيبقى منجذبا نحو مسلسل «طاقة نور» لما فيه من حبكة درامية بوليسية تشويقية».

وأردفت ميس، في تصريحات صحافية لها، أن النص الدرامي في هذا العمل محبوك بطريقة جيدة وهذا ما يحتاج إليه مسلسل من النوع التشويقي، حيث ستتصاعد الأحداث الدرامية بالتدريج.

مع الإشارة إلى أن مسلسل «طاقة نور» بطولة هاني سلامة ومن تأليف حسان دهشان، إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي، ومن المفترض عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2017.

وعما إن كانت تفكر في إطلاق أغنية جديدة لها، قالت ميس: «هاتولي منتج وأنا غني»، مشيرة الى انها اذا وجدت العمل الغنائي المناسب مع توافر الإمكانات الإنتاجية المالية فستعيد خوض تجربة الغناء مجددا.