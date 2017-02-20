توفى الفنان المصري، صلاح رشوان، اليوم الإثنين، في فرنسا عن عمر ناهز الـ67 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى، في تصريحات صحفية، إن "رشوان يعانى من مرض السرطان منذ فترة، وظل يعالج في مصر حتى تعثرت حالته فتوجه إلى فرنسا للعلاج هناك، لكن تأزمت حالته ووافته المنية منذ ساعات".

وخاطب نقيب المهن التمثيلية السفارة الفرنسية سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بعودة جثمان الفنان الراحل لدفنه في أرض وطنه.

وولد الفنان صلاح رشوان في فبراير/شباط 1950، وتخرج في بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وله العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

ومن أشهر أعماله السينمائية "الطـاووس"، و"تمضى الأحزان"، و"أهل القمة"، فيما يأتي مسلسل "المال والبنون" كأحد أشهر أدواره الدرامية وكذلك مسلسل "الدالى" و"الخواجة عبدالقادر" و"أم كلثوم".