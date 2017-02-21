عبدالحميد الخطيب

أكد النجم خالد أمين انه يعيش حربا شديدة مع نفسه منذ تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية من اجل دمج المسرح الأكاديمي بالمسرح الجماهيري وإيجاد نوعية جمهور جديدة تستوعب الفكرة وتسعى وراءها، وقال: عزوف الجمهور عن المسرح نحن السبب فيه، خصوصا اننا نهتم بالجانب الفلسفي في العروض المسرحية اكثر من اي شيء اخر، وانا منذ سنوات اعمل على الوصول الى هذه المعادلة الصعبة، واعتقد ان النتيجة الآن جيدة جدا في ظل الجهد الكبير من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لدعم هذا الموضوع.

وتابع أمين: لا انكر ان هناك كسلا من الشباب في الإنتاج، ويكتفون فقط بالمشاركة في المهرجانات بعروض «يتيمة» يتعبون فيها شهورا طويلة لتعرض في يوم واحد فقط، لكن اؤكد انهم اذا قدموا عروضا اكاديمية بصبغة جماهيرية لعدة ايام فسيجدون اقبالا كبيرا.

وعن فوز مسرحية «انعكاسات» للمسرح الشعبي بأربعة جوائز في مهرجان الشارقة الخليجي الثاني الذي اقيم الفترة القليلة الماضية في الشارقة، وسبب عدم فوزها بجائزة افضل عرض مسرحي، قال أمين: نحن حصدنا اربع جوائز مهمة هي أفضل إخراج وأفضل إضاءة لأيمن عبدالسلام وأفضل موسيقى لوليد سراب وأفضل ممثلة دور ثان لروان المهدي، وتستاهل السعودية الفوز بجائزة افضل عرض مسرحي في المهرجان فقد كان عرضهم متميزا، في النهاية الموضوع يخضع لتقييم لجنة التحكيم وكل لجنة لها سياستها في تقديم الجوائز، ونحن لم نتضايق بل فرحنا للجميع، مشيرا الى ان مسرحية «انعكاسات» لم تكن سوداوية 100%، وأردف: اؤمن بالمسرح الذي تكون جذوره سياسية، ونحن نرى الآن ما يحدث في العالم، ورثيت الوضع العربي في مسرحي، ومسرحنا طول عمره يناقش مثل هذه القضايا.

وشدد أمين، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» الذي يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت، انه لم يتجه الى الاخراج التلفزيوني لأنه يؤمن بالتخصص، وقال: كنت اضع هدفا في حياتي انه بمجرد وصولي الى سن الأربعين سأتجه الى الاخراج، وقد كان، حيث ان اول عمل مسرحي اخرجته كان عمري اربعين سنة، واستدرك: احب ان اكون مخرجا في المسرح اما بالتلفزيون والسينما فممثل، لان لياقتي بالمسرح «طاحت» واحتاج الى وقت لكي ارجع الى لياقتي السابقة.