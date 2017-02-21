خلود أبوالمجد

أعلن الكاتب الصحافي جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، عن تخصيص ندوة خلال المهرجان الذي يقام في الفترة من 5 الى 11 مارس المقبل حول الصورة السينمائية، يديرها مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، ويرافقها معرض للصورة السينمائية لكبار مصوري الأفلام السينمائية في مصر، كما يحضر الندوة طلبة كلية الإعلام الذين يدرسون التصوير السينمائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ومدير التصوير رمسيس مرزوق كان رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الماضية من مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، كما عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي يوسف شاهين، وحصل مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس عام 1983 وقد حصل على العديد من الجوائز وكذلك اشترك في تصوير مجموعة أفلام إيطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة به في مصر وروما وباريس وحصل علي نحو عشرين جائزة تقديرية.

يشار الى أن مهرجان شرم الشيخ، الذي تنظمه مؤسسة «نون للثقافة والفنون» برئاسة د.ماجدة واصف وبعضوية كل من المخرج داوود عبدالسيد والناقد يوسف شريف رزق الله ود.ماجدة واصف والناقدة ماجدة موريس والكاتب الصحافي جمال زايدة وفهمي فؤاد المدير المالي ومدير التصوير وديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان، قد استجاب لوجهة نظر وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وبالتشاور مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بنقل النشاط السينمائي للمؤسسة من الأقصر، حيث عقد مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية لأربع دورات متتالية حققت نجاحا كبيرا إلى شرم الشيخ لعدم وجود مهرجان للسينما بها ولدعم النشاط الثقافي في محافظة جنوب سيناء ونظرا لوجود مهرجان آخر هو مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مدينة الأقصر.