أحمد الفضلي

تبحث الفنانة القديرة هدى حسين مشروع تقديم جزء ثان من مسرحية «ليلى والذيب» التي تعد من اشهر مسرحيات الاطفال التي قدمتها في ثمانينيات القرن الماضي وحققت في ذلك الوقت نجاحا كبيرا، حيث لاتزال خالدة بأذهان عدد كبير من أبناء ذلك الجيل.

ومن المنتظر ان تباشر هدى اتصالاتها في الايام المقبلة مع عدد من المؤلفين والمخرجين وكذلك نجوم مسرح الطفل لبحث إمكانية تنفيذ جزء ثان للمسرحية، خصوصا ان الاجواء مهيأة أمامها لتنفيذ هذا المشروع بعد تقديمها العديد من العروض المسرحية الناجحة خلال السنوات الاخيرة والتي شهدت مطالبات جماهيرية لإعادة أعمالها المسرحية القديمة وتقديمها بشكل جديد لأبناء هذا الجيل من الاطفال وليستمتع بها آباؤهم وأولياء أمورهم ممن تواجدوا بتلك الايام.

ومن المقرر ان يشهد العمل، في حال اتمامه، مشاركة نجوم المسرح الاستعراضي في الكويت وعلى رأسهم الفنانة سحر حسين شقيقة هدى ورفيقة دربها، حيث شكلتا معا ثنائيا حقق العديد من النجاحات في مثل هذه الاعمال ذات الطابع الاستعراضي.

ومن جانب آخر تستعد هدى لتنفيذ تجربة درامية رمضانية جديدة تتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «إقبال يوم أقبلت»، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره في الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه ضمن سباق رمضان عبر عدد من القنوات الفضائية، وتتمحور قصته حول فتاة تدعى «إقبال» تعاني الأمرين من تقلبات الحياة، ويرصد العمل، الذي كتب نصه الكاتب حمد الرومي ويتصدى لإخراجه المخرج منير الزعبي، العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا وأغلب المجتمعات الخليجية والعربية للكشف عن هذه القضايا لوضع الحلول الأنسب لها.