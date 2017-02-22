أميرة عزام

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أعد تلفزيون الكويت خطة برامجية للاحتفالات بالأعياد الوطنية التي تشهدها الديرة هذه الأيام، وفي هذا الصدد صرح الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بالوكالة مجيد الجزاف لـ«الأنباء» قائلا: سيرصد التلفزيون الاحتفالات وينقلها على الهواء مباشرة ابتداء من اليوم وحتى الأحد وذلك لزيادة الجرعات الوطنية في مختلف المواقع، حيث ستنطلق الفعاليات في أبراج الكويت وسيشارك فيها مجموعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة ويصاحبها عرض «بوستات» تسوق الأنشطة الخاصة للجهات المشاركة.

وكشف الجزاف أنه في تمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس سيعرض برنامج «لأنها عزيزة» من مجمع 360، وسيحيي الحفل فرق شرقية وتراثية، كما سيعرض حفل الفنان نبيل شعيل، لافتا الى أنه في يوم الجمعة المقبلة سيكون هناك بث في تمام الساعة الرابعة عصرا من أسواق المباركية، لنقل الحفل الخاص لشركة نفط الخليج مع تلفزيون الكويت وهو عبارة عن احتفالية تقيمها شركة النفط للجمهور الكريم بمصاحبة فرقة التلفزيون، ويتزامن معها برنامج «أسواق المباركية»، وكذلك عرض حفل الفنانة نوال الكويتية والفنان سليمان القصار.

وتابع: في يوم السبت المقبل «25 الجاري» تجير البرامج الخاصة الرئيسية في شاشات الكويت والقنوات المصاحبة لها في التسويق لليوم الوطني، بالإضافة إلى استضافة عدد من الضيوف ووضع التقارير والأغاني والفواصل والتهاني المتنوعة لهذه المناسبة، وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا تنطلق الاحتفالية للتغطية الإعلامية المباشرة من أبراج الكويت والمباركية ويوم البحار والموروث الشعبي ومركز جابر الثقافي على الهواء مباشرة لنقل فرحة الجمهور بهذا اليوم.

أما في عيد التحرير، فقال الجزاف: سيتضمن هذا اليوم عرض مجموعة أفلام خاصة بالتعاون مع قطاع الاخبار والبرامج السياسية، بالإضافة إلى البرامج الرئيسية والتي ستنطلق في عدة مواقع مختلفة لرصد الفرحة للجمهور الحبيب، وسيتم في تمام الساعة الخامسة عصرا الانتقال إلى حديقة الشهيد لنقل فعاليات يوم الشهيد، ومن بعدها الانتقال إلى المباركية.

يذكر أن هذه المناسبة يتناوب عليها مجموعة من الطاقم الفني المكلف من قبل المسؤولين لعدد من القطاعات المختلفة في وزارة الإعلام.