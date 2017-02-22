خلود أبو المجد

عبّر الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته بالتواجد في الكويت لبدء عروض «مسرح مصر» للعام الثالث على التوالي، مشيرا لدى وصوله الديرة ظهر أمس الى انهم سيقدمون عروضا جديدة لأول مرة. ومن المفترض أن يبدأ الفريق أول عروضه غدا بصالة التزلج، حيث يقدم عرضان يوميا.

جدير بالذكر ان الفنان علي ربيع كان من المفترض ان يكون متواجدا مع فريق عمل «مسرح مصر» لحظة وصولهم الى الكويت، لكنه لم يحضر.

وفي مؤتمر صحافي مساء أمس قال عبدالباقي إن علي ربيع يعاني من " فوبيا " الطيران وهو ما منعه من الحضور الى الكويت حيث تعرض مسرحيات " مسرح مصر " على مدى ٣ ايام بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأضاف: "النهارده وصلنا المطار وجاء علي ربيع وقعد في السيارة وحاولنا إقناعه وطمأنته بالطيران الى الكويت الا انه رفض وتراجع وبشدة" .

وزاد عبد الباقي: "بالمصادفة كان الفنان عمرو دياب مسافر وحاول طمأنة علي ربيع وانه يسافر كل يوم ولا يجب ان يخاف من ذلك، وبالفعل هدأ علي ربيع ولكن وبعد مروره الجوازات جاءته رعشه ورعب وعاد ثانيه الى الخلف".

وتابع عبد الباقي "باسما": وبرغم ما يظهر به علي المسرح من شجاعه الا انه في الحقيقة يخاف جداً من الطيران ولديه فوبيا حقيقية.

هذا، ويشار الى أن العروض التي ستقدم في الكويت من بطولة أشرف عبدالباقي، عمر متولي، محمد أسامة «أوس أوس»، حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن «ويزو»، محمد عبدالرحمن، مصطفى بسيط، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، وائل العوني، بيشوي طاهر، وسمر جابر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.