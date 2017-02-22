الأغنية تحمل مفردات جديدة وغير مستهلكة تم اختيارها ببراعة

مفرح الشمري

Mefrehs@

بمناسبة اعيادنا الوطنية طرحت شركة «كوالتي نت» في موقع اليوتيوب اغنية وطنية تحمل عنوان «يالوطن يالزبرقان» من كلمات الشاعر المميز يوسف الشطي وغناء المطربة الاماراتية احلام ونجم الشباب الاول بشار الشطي الذي ايضا صاغ ألحانها وتصدى لاخراجها خالد الرفاعي الذي بنى لوكيشن خاصا بها في الجزيرة الخضراء وتحديدا في المسرح الروماني.

الجميل في هذه الأغنية انها تحمل مفردات جديدة وغير مستهلكة اختارها الشاعر يوسف الشطي ببراعة لتضاف الى مشواره الشعري في التغزل بالوطن بطريقته الخاصة.

وزاد هذه المفردات جمالية انها كانت بصوت فنانة الخليج الاولى احلام ونجم الشباب الأول بشار الشطي فوصلت للجميع دون استثناء.

وتقول كلمات الأغنية: «كنت احسب ان العجايب سبع واثريها ثمان.. قدرة الله كيف رسى ديرتي مثل الجبل.. اسكنوها آمنين بأمان.. ذي مشيئة من خلقني بالعجل أو بالأجل.. الربيع وله أوانه والشتا هم له أوان.. وديرتي في كل فصول العام تزهى بالنفل.. ما احبج والله اني ما أحبج بس عشان..انتي أبلغ من معاني الحب وحروف الجمل.. يا عنيدة يا مديدة يالنجم يالزبرقان.. يالشديدة يالزهيدة يالعتيدة كالنخل.. يالابية يالعتية يالعلية كالشنان.. يالوفية يالغنية يابحر مابه ضحل.. يا أميرة يا كبيرة قلب بالصك الضمان.. يا يسيرة يا عسيرة يا كثيرة كالوبل.. ياذهب يادر كامن ياقلايد من جمان.. والله ان الشعر يخجل مثلما لساني خجل.. لي كويتا قد تنامت في فؤادي والمقل.. ومضى العمر وانتي أجمل الخود والحسان.. يالغضفر يالهزبر الهيزم الليث البطل.. علم التاريخ معنى الهوى من معنى الهوان.. مجدنا مجد السريجي والمهند والأسل.. سبعة اشهر ما ذكر من زل من شعبك وخان».