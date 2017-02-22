اسامة ابو السعود - خلود أبو المجد

كشف الفنان اشرف عبدالباقي ان الفنان علي ربيع يعاني من " فوبيا " الطيران وهو ما منعه من الحضور الى الكويت حيث تعرض مسرحيات " مسرح مصر " على مدى 3 ايام بمناسبة الأعياد الوطنية.



وقال عبدالباقي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء " النهارده وصلنا المطار وجاء علي ربيع وقعد في السيارة وحاولنا إقناعه وطمأنته بالطيران الى الكويت الا انه رفض وتراجع وبشدة ".



واضاف عبد الباقي "بالمصادفة كان الفنان عمرو دياب مسافر وحاول طمأنة علي ربيع وانه يسافر كل يوم ولا يجب ان يخاف من ذلك ، وبالفعل هدأ علي ربيع ولكن وبعد مروره الجوازات جاءته رعشه ورعب وعاد ثانيه الى الخلف".



وتابع عبد الباقي "باسما" وبرغم ما يظهر به علي المسرح من شجاعه الا انه في الحقيقة يخاف جداً من الطيران ولديه فوبيا حقيقية.