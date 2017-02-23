حصدت أغنية Ooredoo المهداة للشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية «#قصتكم_شنو» أكثر من مليوني مشاهدة خلال 5 أيام منذ إطلاقها على موقع «يوتيوب»، وتصدرت المركز الأول لأكثر الفيديوهات مشاهدة على الموقع محليا، كما تصدر هاشتاق الأغنية «#قصتكم_شنو» منصات الترند في «تويتر» خلال أقل من ساعة منذ إطلاق الأغنية، واستمر في الصدارة لعدة أيام.

وقد أطلقت Ooredoo الأغنية احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية، وهي من أداء النجمة بلقيس والشخصية المحبوبة أبلة فاهيتا، ومن كلمات الشاعر الغنائي سعد المسيليم وألحان المبدع فهد الناصر وإخراج أحمد النجار.

بهذه المناسبة، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب: «نحن فخورون بنجاح الأغنية، فهذا النجاح والانتشار الذي حازت عليه الأغنية يؤكد انها تمكنت من الوصول إلى قلوب الجماهير وهذا ما نطمح إليه وهو مشاركتهم فرحة الأعياد الوطنية لكويتنا الحبيبة».

وأضاف الأيوب ان المشاركة بفرحة الأعياد جزء أساسي من استراتيجية الشركة في التواصل مع كل فئات المجتمع، وهي نابعة من قيم Ooredoo الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي، كما أكد أن الشركة ستقوم بإطلاق عدد من الفعاليات للمشاركة في الأجواء الاحتفالية مثل توزيع الأعلام والهدايا الخاصة بالأعياد الوطنية على عملائها في عدد من أفرعها الرئيسية المنتشرة حول مختلف مناطق الكويت.

من جانبها، أعربت مدير أول العلامة التجارية فاطمة المخيزيم عن سعادتها بالصدى الطيب الذي حازت عليه الأغنية ليس فقط في الأوساط المحلية بل حتى في دول الخليج والدول العربية الشقيقة، وشكرت كامل طاقم العمل والشخصيات المشاركة في الأغنية على مساهمتهم في إنجاحها.

وأضافت المخيزيم: «كان هدفنا من هذا العمل هو إظهار كل ما هو جميل في كويتنا الحبيبة وشعبها المبدع، وانعكس ذلك على اختيارنا لكل العناصر من كلمات وألحان ونجوم، وجاء هذا التناغم ليجسد روح الشعب الكويتي وكل ما يميزه من صفات. وقد أسعدنا التعاون مع الفنانة المحبوبة بلقيس والشخصية الكوميدية أبلة فاهيتا اللذين أضافا طابعا مميزا للأغنية، كما حرصنا على اختيار عدد من ألمع نجوم التواصل الاجتماعي الذين يحظون بمحبة خاصة في قلوب الجماهير».

وتشدو الفنانة اللامعة بلقيس أحمد فتحي في «قصتكم شنو» بكلمات تتغزل فيها بحب الكويت وشعبها الذي كسب محبة الناس، وذلك بلغة سلسة قريبة من قلوب الجمهور، ويحمل اللحن المميز الذي قدمه فهد الناصر أطوارا غنائية عدة ليعبر عن التناغم والعلاقة الأخوية والصداقة التي تجمع بين أبناء الشعب الكويتي وأشقائهم من الدول الخليجية والعربية.

ويتمحور الفيديو الخاص بالأغنية بزيارة بلقيس وأبلة فاهيتا للكويت والتعرف على الأماكن الأكثر ترددا للسواح، مثل سوق المباركية الشعبي في قلب مدينة الكويت المشهور بالمقاهي والمطاعم الشعبية والمحلات المميزة بشكلها التراثي الأصيل، وحديقة الشهيد المميزة بتصميمها المعماري الحديث وخضرتها وألوانها الزاهية، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وتعتزم الشركة إطلاق العديد من الفعاليات المتعلقة بالأغنية في الأسابيع المقبلة بهدف إشراك الجمهور فيها ومشاركتهم فرحة الأعياد الوطنية، مع جوائز ومسابقات على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة إضافة إلى سوق مروج الخاص بالمشاريع الشبابية صغيرة ومتوسطة الحجم، الذي تقدم له الشركة رعاية استراتيجية، وذلك في يوم 24 فبراير.