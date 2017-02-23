عبدالحميد الخطيب

أعلن عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.محمد الديهان البدء بالتحضيرات لانطلاق مهرجان الكويت الموسيقي بدورته الثانية، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل وينظمه المعهد الموسيقي، مثمنا دعم وتشجيع واهتمام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس باستمرارية هذا المهرجان الموسيقي، ومثمنا في الوقت نفسه دور قيادات أكاديمية الكويت للفنون ووزارة التعليم.

وقال الديهان: ستشهد الدورة الثانية للمهرجان تكريم كوكبة من الموسيقيين الكويتيين الذين خدموا وساهموا في مسيرة المعهد العالي للفنون الموسيقية، إلى جانب أنه يتضمن أنشطة وفعاليات متعددة وسط مشاركة من فرق موسيقية محلية وعربية ودولية، لافتا إلى انه سيقام مؤتمر صحافي للمهرجان في 28 الجاري.

وذكر الديهان ان تأجيل المهرجان العام الماضي منح اللجنة المنظمة الفرصة للتحضيرات المبكرة من كل الأصعدة، بدءا من الفعاليات الموسيقية والغنائية التي سيشهدها المهرجان مرورا بالترتيبات اللازمة لاحتضان هذا الحدث الفني العربي الدولي الذي يقام في الكويت سنويا، ويأتي هذا العام وسط احتفالات الأعياد الوطنية.