المنامة - مفرح الشمري

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في إطار التعاون المشترك بين تلفزيون مملكة البحرين وقسم الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الخليجية، ألقى مدير تلفزيون مملكة البحرين يوسف محمد محاضرة عن التشريعات الإعلامية في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة الخليجية د.مهند المشهداني وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية د.ناهد المطاريد ورئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة د.أحمد الطوالبة وعدد كبير من أساتذة ودكاترة وطلبة قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة.

انطلقت المحاضرة بكلمة ترحيبية من عريفها د.محمد فوزي، ومن ثم ألقى القائم بأعمال رئيس الجامعة الخليجية د.مهند المشهداني كلمة أشار خلالها إلى أهمية هذه المحاضرة للطلبة الدارسين في قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة، مثمنا التعاون الكبير من قبل هيئة شؤون الإعلام ممثلة بتلفزيون مملكة البحرين مع الجامعة وطلبتها الدارسين.

من جهته، شكر المحاضر مدير تلفزيون مملكة البحرين إدارة الجامعة لإقامة هذه المحاضرة حتى يتعرف الطلبة عن قرب على التشريعات الإعلامية في مملكة البحرين، خصوصا انها من صلب دراستهم.

وقدم المحاضر يوسف محمد في محاضرته سردا بسيطا للمسيرة الإعلامية في مملكة البحرين والتي انطلقت منذ الثلاثينيات وهي تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال سواء بالصحافة او البث التلفزيوني والإذاعي.

وأوضح ان هيئة شؤون الإعلام تضم 13 إدارة منها الإذاعة والتلفزيون ووكالة انباء البحرين والإعلام الإلكتروني وغيرها من الإدارات المتصلة بالاعلام مثل المطبوعات والنشر وهذه الادارات تسير بخطى ثابتة لتحقيق التميز للإعلام البحريني في جميع المجالات.

وتابع محمد قائلا: في الفترة الحالية الأبواب مفتوحة لجميع الشباب الذين لديهم مواهب إعلامية للعمل في التلفزيون في ظل التنافس الموجود حاليا بين الفضائيات الخليجية والعربية الرسمية وليست الخاصة.

وبعد انتهاء المحاضرة التي تم توثيقها تلفزيونيا وفوتوغرافيا من قبل الطالب حسين المؤمن، كرم القائم بأعمال رئيس الجامعة الخليجية د.مهند المشهداني مدير تلفزيون مملكة البحرين يوسف محمد لمحاضرته القيمة.