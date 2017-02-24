أميرة عزام

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أكدت مذيعة الاخبار السياسية بتلفزيون الكويت علا شفيع ان «الفاشنستات» هم اراجوز المجتمع، وقالت ان هناك حاجة للتماسك الاعلامي العربي، مشيرة الى ان المدرستين الكويتية والمصرية هما الأحب اليها.

«الأنباء» التقت شفيع في هذا اللقاء، فإلى التفاصيل:

حدثينا عن حياتك المهنية؟

٭ بدأت عملي بالأخبار في تلفزيون الكويت عام 2014 كمذيعة أخبار اقتصادية، ثم انتقلت إلى الاخبار السياسية، كما انني عملت لثلاث سنوات في اذاعة الكويت، وخضعت لدورات عديدة في الزميلتين العربية والجزيرة.

ما هو اكثر شيء يميزك بالأخبار؟

٭ هذا شيء يحكم به الجمهور، لكن أنا من النوع الجدي في التعامل مع الأخبار، اذ اتابع جيدا وأعرف طبيعة وأحداث الخبر واحب ان أفهم الخبر لكي تكون طريقة توصيلي للمشاهد سلسة أكثر ويكون الجمهور متفاعلا معي.

طموحك الى اين؟

٭ طموحي هو مثل طموح أي شخص داخل هذا المجال وهو ان تكون لي بصمتي في المجتمع واكون إعلامية مشهورة، وان تصل رسالتي للمجتمع وأيضا أتمنى ان تهدأ الأمور في سورية وان أحقق حلمي في بلدي لكنني حققت حلمي في الكويت، واذ أقول دائما ان «سورية هي أمي.. فالكويت هي أبي».

هل ترغبين بالانتقال إلى البرامج الحوارية؟

٭ بالطبع أتمنى ذلك، لكنني أهتم بالبرامج ذات المحتوى القوي والتي تهتم بمشاكل الشارع ويكون لها رسالة وحل، المذيع هو ضمير المجتمع وهو الذي ينقل كل شيء فيه من أحداث ومشاكل ومن حلول، كنا نقول الناس على دين ملوكها لكن الآن أقول الناس على دين إعلامها فالإعلام محرك قوي لأذهان كثيرة من الناس.

أكثر شخص ترغبين ان تقدمي معه برنامج أخبار؟

٭ يشرفني العمل مع كل المذيعين الموجودين بتلفزيون الكويت لأن كل شخص يتميز بشيء معين عن الاخر، لكن على المستوى العربي اتمنى التقديم مع محمد كريشان وجورج قرداحي ونجوى القاسم.

أكثر شخصية تأثرتِ بها؟

٭ لاري كينج، أحب طريقته وقوته وقوة الملاحظة لديه، وايضا أوبرا وينفري اذ دائما تركز على مشاكل المجتمع.

ما هي أكثر مدرسة اعلامية عربية ناجحة؟

٭ أحب المدرسة المصرية ولكن كوني نشأت في الكويت فأكيد احب المدرسة الكويتية.

برأيك ايهما أقوى الإعلام المصري أو اللبناني؟

٭ الإعلام المصري لأنه نهض نهضة قوية.

ومن اقوى اعلاميين حاليا في المدرستين المصرية واللبنانية؟

٭ من لبنان احب ريما كركي كثيرا ودائما اتابعها وأرى انها الاقوى حاليا في لبنان، خاصة ان برنامجها يعالج القضايا الانسانية والاجتماعية وهو مجال يجذبني، ومن مصر يعجبني عمرو أديب.

هل ترغبين بأن يكون هناك برنامج عربي مشترك بين كل الدول العربية؟

٭ نحن بحاجة إلى هذا التماسك الاعلامي العربي تماما مثل أوبريت «الحلم العربي».

رأيك بمستوى إعلام العالم العربي؟

٭ كان هناك نهضة كبيرة مثل العربية والجزيرة وسكاي نيوز فهذه القنوات تتمتع بمهنية عالية.

اخيرا.. ما رأيك بـ«الفاشنستات»؟

٭ أراجوز المجتمع!