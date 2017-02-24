القاهرة ـ محمد صلاح

ظهرت الفنانة وفاء عامر بنيولوك جديد في العرض الخاص لفيلم «ياتهدي ياتعدي» بطولة شقيقتها الصغرى أيتن عامر.

ولفتت وفاء الأنظار إليها بقص شعرها بشكل جديد وعمل تسريحة شعر جديدة غيرت ملامحها تماما، ورفضت التأكيد ان تغيير ملامحها ربما بسبب الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد «هجرة الصعايدة» بمشاركة سلاف فواخرجي وشريف سلامة وعمرو عبدالجليل ومنذر رياحنة ومحمود الجندي وأحمد فؤاد سليم.

من ناحية أخرى، حرص أبطال فيلم «ياتهدي ياتعدي» على حضور العرض الخاص بمناسبة طرحه في دور العرض السينمائية وهم: أيتن عامر ومحمد شاهين وبدرية طلبة وسلوى خطاب، كما حضر المخرج محمد فاضل وحرمه الفنانة فردوس عبدالحميد والفنان الشاب حسام داغر وكارمن سليمان وزوجها وضيف شرف الفيلم الفنان محمد رجب.