يستعد الفنان محمد كريم للعودة من الولايات المتحدة الاميركية الى القاهرة بعد ان شارك للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز الجرامي العالمية.

ويعتبر كريم الفنان العربي الوحيد الذي شارك في هذه الاحتفالية الكبرى التي شاركت فيها جينفر لوپيز

واديل وبيونسيه، كما استغل تواجده

هناك وقام بإجراء جلسات عمل للاتفاق على بعض الأعمال الاميركية التي سيصورها بعد ان ينتهي من تصوير فيلمه الجديد «خطيب مراتي» ومسلسل «ارض جو»، الذي يشارك في بطولته مع غادة عبدالرازق ويجسد فيه شخصية طيار تجمعه قصة حب رومانسية مع غادة عبدالرازق.