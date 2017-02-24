أحب كثيراً سيرين عبدالنور وأحب أن أعمل معها

أبحث عن الأصدقاء الذين أشبههم ويشبهوني

سعد رمضان صديق وهو ابن بيت ويتمتع بالكثير من التواضع والأخلاق

بيروت ـ بولين فاضل

مع الوقت تكرس مازن المعضم واحدا من نجوم الساحة التمثيلية في لبنان، فالموهبة أثبتتها التجارب، والوسامــة والكـاريزمـا حـــاضرتــان وتلبيــان مقتضيات الشاشة. لا يكثر مازن بالإطلالات التمثيلية لحرصه على الجديد في الأدوار مضمونا وشكلا، وآخر أعماله مسلسلا «زوجتي أنا» و«الشقيقتان»، الأول معاصر والثاني تاريخي وهو مقتنع بالخيارين وسعيد بهما.

«الأنباء» التقت مازن، في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:

آخر أعمالك مسلسل «زوجتي أنا» على شاشة محطة «الجديد». ما الذي حفزك لبطولة العمل؟

٭ في كل مرة اقرأ نصا أبحث عن جديد فيه وأحرص على أن تحمل شخصيتي فيه جديدا، بهذا المعنى شخصيتي في مسلسل «زوجتي أنا» تختلف عن الشخصيات التي سبق ان جسدتها فضلا عن ان النص يقوم على حبكة متينة وقد عرفت كاتبة العمل كيف تبني الأحداث وتبني سياقا دراميا جميلا.

هل صحيح انك وافقت على العمل قبل ان تكتمل كل حلقاته؟

٭ صحيح لكني أحببت القصة. ما حصل هو قيامنا بالتصوير في الوقت نفسه الذي تتم فيه عملية كتابة الحلقات، وصحيح ان هذا الأمر شكل نوعا من الضغط علينا لكننا كنا نعمل بقلب واحد وكان هناك نوع من الكيمياء بين كل فريق العمل.

كيف تقيم الأصداء على المسلسل؟

٭ جيدة جدا وأكثر مما كنا نتوقع.

المسلسل جمعك بطولة بالممثلة جويل داغر.. ماذا تقول عنها؟

٭ أرتاح في العمل معها وقد تألقت اداء في الكثير من مشاهد العمل، وعلى الصعيد الشخصي «بتجنن» جويل وهي صديقة مقربة جدا.

شارك في المسلسل الزوج السابق للممثلة نادين الراسي جيسكار ابي نادر. كيف وجدته في أول تجربة تمثيل؟

٭ يجب ألا نحكم عليه من المرة الأولى، لكن الأكيد ان جيسكار بذل مجهودا في هذا المسلسل وأنا على ثقة بأن اداءه في المستقبل القريب سيصبح أفضل وأفضل.

جديدك أيضا مسلسل «الشقيقتان» إلى جانب الممثلة نادين الراسي ماذا عن دورك فيه؟

٭ نص المسلسل الذي كتبته كلوديا مرشليان مميز وكذلك التوليفة برمتها، اما شخصيتي فيه فهي شخصية «فريد» العاشق الذي إن أحب أحب كثيرا. المسلسل تاريخي وعلاقات الحب في تلك الحقبة كان يحكمها الشغف والحب الكبير.

وماذا تقول عن تجربتك مع نادين الراسي؟

٭ ليس هذا التعاون الأول لكن الأكيد ان الكيمياء بيننا كبيرة جدا أمام الكاميرا في ظل نضوج التجربة.

أي ممثلات تتمنى وتنتظر أن تجمعك بهن أعمال؟

٭ أحب كثيرا الفنانة سيرين عبدالنور وأحب أن أعمل معها، هناك أيضا باميلا الكيك وداليدا خليل.

أين أنت من الدراما المصرية؟

٭ أتمنى أن أشارك فيها لكني أنتظر العرض المناسب الذي يعرفني إلى الجمهور المصري بشكل مميز.

أي أعمال تابعتها أخيرا؟

٭ تابعت القليل من مسلسلي «أمير الليل» و«متل القمر».

هل تغار من عمل جميل يحصد نجاحا؟

٭ أنا مع الغيرة الإيجابية، فالغيرة من الآخر هي حافز لنا كي نطور أنفسنا ونتقدم.

توحي للبعض بميل إلى الغرور.. ماذا تقول؟

٭ كانطباع أولي يعتقد الناس انني مغرور لكن عندما يتعرفون إلي سرعان ما يبدلون رأيهم.

كيف علاقتك بالوسط الفني؟

٭ في المبدأ أبحث عن الأصدقاء الذين أشبههم ويشبهوني، وفي الفترة الأخيرة غربلت الكثير من الأصدقاء الذين كنت أعتقدهم أصدقاء، بقي عدد قليل لكن التجارب والأيام أثبتت أنهم أصدقاء فعليون.

غالبا ما تتحدث عن الفنان سعد رمضان.

٭ سعد صديق وهو ابن بيت ويتمتع بالكثير من التواضع والأخلاق.