بعد تقديمه العديد من أدوار الأكشن، يبدو أن الفنان أمير كرارة قرر التخلي عن هذه النوعية من الأعمال ليقدم فيلما بصيغة مختلفة، حيث تعاقد أخيرا مع المنتج محمد السبكي ليؤدي بطولة فيلم بعنوان «كامبوديا»، وذلك تيمنا بالبلد الذي يحمل الاسم نفسه، حيث تدور أحداث القصة حول شخصية «بلطجي» يدخل السجن ليخرج بعدها مقررا تغيير نمط حياته والسير على الطريق المستقيم، لكنه سرعان ما يتراجع عن قراره مع تصاعد الاحداث فيعود الى أعمال الشغب والبلطجة كي يسترد حقه.

وذكرت تقارير صحافية أن أمير اتفق مع السبكي على تصوير فيلم من إخراج وائل إحسان وتأليف هشام هلال، إلا انه اضطر لتأجيله لما بعد شهر رمضان ليكون قد أنهى تصوير مسلسله الجديد، بالإضافة إلى انشغاله طوال الفترة الماضية بتصوير دوره في فيلم «هبوط اضطراري» مع الفنان أحمد السقا، وقد وافق السبكي على التأجيل.

جدير بالذكر، انه من المقرر أن ينافس كرارة في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «كلابش»، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، الذي تولى إخراج العمل خلفا للمخرج محمد بكير بعدما اعتذر عنه إثر خلافات بينه وبين منتجي العمل، ويشارك في بطولته إلى جوار أمير كرارة كل من محمد لطفي، سارة نخلة، محمود البزاوي، أحمد سلامة، انتصار، المطرب الشعبي دياب، ووائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.