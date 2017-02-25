سماح جمال

«في العاشر من كل شهر سأطرح أغنية جديدة»، هكذا صرح الفنان مشاري العوضي لـ«الأنباء» عن خطته الفنية للفترة القادمة، فقال: بدأت في شهر فبراير بطرح أغنيات الألبوم الذي انتهيت من تحضيره بصورة منفردة، والبداية كانت مع أغنية «حيل واضح» وسأستمر في طرح الأغنيات حتى شهر ديسمبر القادم، وسيكون هناك حالة من التنويع بين الاغنيات فإحداها ستكون «نقازيه» والاخرى «كلاسيكية»، وهناك ترتيبات حالية لتصوير فيديو كليب قريبا وسأطرح الأغنية في السوق بنفس وقت نزول الألبوم.



وحول السبب وراء الغائه فكرة طرح الألبوم، قال: بعدما سألت الكثيرين من الملحنين والشعراء على الساحة، كانت نصيحتهم جميعا أن استبدل طرح الألبوم بإصدار سنغل بصورة شهرية، حتى نعطي كل أغنية حقها عند الجمهور وتأخذ فرصتها، في ظل أن الفنانين الذين يطرحون ألبوما تتعرض أغلب أغنياتهم للظلم ولا تأخذ نصيبها من الانتشار، وغالبا ما يرتكز الاهتمام على أغنية او اثنتين بالكثير.



واشار العوضي الى ان فكرة «الديو» الذي سيطرحه مع الفنانة الأجنبية لازالت مطروحة، ولكن تم تأجيلها في الفترة الحالية نظرا لانشغاله وانشغال الفنانة التي ستغني معه.

واعتبر العوضي ان تجربته في مسرحية «الملكة» كانت ايجابية، وأنه حاليا هناك مجموعة من العروض والنصوص التي تعرض عليه، ولكنه مازال في مرحلة القراءة، كما استبعد العوضي فكرة دخوله الى الدراما التلفزيونية، مؤكدا ان سبب دخوله المسرح هو وجود الجانب الغنائي والاستعراضي في المسرحية، وهو الامر الذي يصعب توافره في الدراما التلفزيونية.

ولفت العوضي الى أنه لن يشارك في المسرحية التي ستقدمها زوجته هند البلوشي من خلال شركتهما الانتاجية، واكد انه لن يشارك بالعمل من ناحية التمثيل او حتى الموسيقى.