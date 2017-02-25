بسام الجزاف ومنور الشمري وهايدي أبل لم يقصروا معي

أميرة عزام



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أميرة الحسن مذيعة كويتية قطاع الأخبار والبرامج السياسية انضمت الى الإعلام بعد عملها كمعلمة للغة الانجليزية انتقلت قبل عامين الى الإعلام الأجنبي حتى أصبحت مميزة في الأخبار السياسية، التقتها «الأنباء»، فكان هذا الحوار:

ما رأيك في قطاع الأخبار؟

٭ مميز كونه دائم المتابعة من قبل الجمهور يوميا.

ما سبب تحويلك إلى اللغة العربية؟

٭ كان بعض الزملاء يشجعونني بالأخص الزميل منور الشمري هو الذي أقنعني وقام بتدريبي على اللغة العربية بشكل مفصل لعشقي للغة العربية.

أكثر شخصية إعلامية تأثرت بها داخل الكويت؟

٭ أكثر شخصية تأثرت بها داخل الكويت هو المذيع بسام الجزاف، فهو الذي تبناني من ناحية إدارة الحوار وكيفية إدارة برنامج كامل نقدم فيه أخبار سياسية ورياضية متنوعة واستقبال العديد من الاتصالات من داخل الكويت وخارجها كما قام بتدريبي بهذه الأمور على الهواء.

برأيك أيهما أقوى المدرسة الإعلامية المصرية أم اللبنانية؟

٭ أعتقد أن لكل منهما مميزات خاصة ولكن أعتقد أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي طغت على التلفزيون.

ما رأيك بالفاشينستات سواء الرجال أو النساء؟

٭ علاقتي ليست جيدة بوسائل التواصل الاجتماعي.

هل تعتبرينهم إعلاميين؟

٭ لا، كلمة إعلامي كلمة كبيرة وتعني الكثير.

هل تعتقدين أنهم يستحقون كل الاهتمام الموجه إليهم؟

٭ أعتقد ان كل إنسان في المجتمع مهم، ولا يمكن إنكار تأثير التواصل الاجتماعي، وبالتالي وجودهم شيء طبيعي.

من ترغبين في ان تقدمي برنامجا معه داخل الكويت وخارجها؟

٭ خارج الكويت، أحب ان أقدم مع عمرو أديب ومنى الشاذلي.

هل تتوقعين ان الكويت لاتزال الأقوى في الإعلام؟

٭ نعم، أعتقد ان الكويت في صدارة الإعلام.

ما طموحك على المستوى المهني؟

٭ أطمح الى ان أنتشر في العالم العربي وان أقدم برامج يتابعها العديد من الناس.

هل ترغبين في تقديم برامج إنسانية؟

٭ بالطبع أرغب في ذلك، هذه شخصيتي بغض النظر عن السياسة.

هل تتألمين لسماع الأخبار الحالية؟

٭ صراحة لم أكن أتابع العديد من الأخبار في الماضي لأنني كنت أتعمق كثيرا بها، ولم أكن أتابع إلا الأخبار التي لها تأثير علي شخصيا.

كلمة أخيرة.

٭ أحب أن أشكر الزميل بسام الجزاف والزميل منور الشمري اللذين لم يقصرا معي وأيضا أشكر زميلتي هايدي أبل التي ساندتني كثيرا ودائما تشجعني.