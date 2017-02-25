خلود أبوالمجد

اختتمت مساء امس الاول عروض مسرحية «إيكارا» في مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وهي أول مسرحية محلية تعرض في هذا الصرح الثقافي من إنتاج شركة الطاقة الإبداعية وكتابة هدى الشوا.

ينهل العرض من ماضي الكويت وإرثها الحضاري الممتد عبر العصور في رؤية مسرحية تجمع بين التشكيل المسرحي والتعبير الاستعراضي.



تدور أحداث مسرحية إيكارا على أرض جزيرة فيلكا، المسماة إيكاروس قديما، في الحقبة الهلينستية في القرن الثالث ق.م، في توظيف درامي لتلك الفترة التاريخية من الجزيرة حين كانت مستقرا للمستوطنين المقدونيين واليونانيين بين عامي 280 و150 قبل الميلاد.



القصة تحكي عن وصول حملة بحرية إلى الجزيرة بتعليمات من حكام الامبراطورية السلوقية (خلفاء الاسكندر الأكبر بعد وفاته)، في حجر إيكاروس وما يحدث من وصول الحملة في حياة سكان الجزيرة.

يعتمد العرض المسرحي على إرث تراثي غني من آثار الكويت كالمواقع الأثرية من الحقبة الهلينستية في جزيرة فيلكا، والقطع الأثرية في متحف الكويت الوطني كالتماثيل الحجرية والجرار الفخارية والأختام الدلمونية.



وبالأخص حجر إيكاروس الذي يحمل نقشا بالكتابة الإغريقية هي رسالة من 44 سطرا موجه إلى سكان جزيرة إيكاروس والذي يعكس مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية في الجزيرة آنذاك.



كما تبرز المسرحية دور المرأة وتحديات مجتمعها، فعلى نورس (ديانا صفير)، ابنة حاكم الجزيرة (عبدالعزيز الحداد)، أن تتخذ قرارا مصيريا أمام معضلة صراع العاطفة ونداء الواجب.



قدم العمل متعة بصرية في عروض تجمع بين التاريخ والأسطورة، وبالأخص إحياء أسطورة ايكاروس في مشهد استعراضي حالم، أداه حسين الشمري.



يتكون فريق العمل من المخرجين أليسون شان برايس ويوسف الحشاش، الممثلين عبدالعزيز الحداد، ديانا صفير، موسى بهمن، علي الناصر، عمر الطحان، ومجموعة من الشباب والشابات واستعراضيين من جنسيات كويتية وعربية وأجنبية.



تأليف الموسيقى فرج سليمان وغناء رنا خوري، تصميم وتنفيذ إضاءة فيصل العبيد وعبدالله النصار، ديكور محمد الرباح، أزياء جيدة أوكساي.