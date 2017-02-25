أحمد الفضلي

بعد فترة غياب ليست بالقصيرة عن جمهوره ومحبيه في الكويت وافق الفنان القدير عبدالمجيد عبدالله على احياء حفل جماهيري قام بتنسيقه المسؤولون عن شركة روتانا ودخل ضمن حسابات الشركة للفترة القادمة، وسيتم اعتماد كافة الامور الخاصة بالحفل في الاسبوع المقبل بعد حصول الشركة على موافقة عبدالمجيد.

واعتمدت الشركة يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل موعدا للحفل ويتم حاليا التنسيق مع المسؤولين والمتعهدين في الكويت على مكان اقامته، حيث من المرجح ان يقام على مسرح الاوبرا في مركز جابر الثقافي والذي استضاف عددا كبيرا من نجوم شركة روتانا خلال الحفلات الغنائية الخاصة بمهرجان هلا فبراير والتي شهدت غياب عبدالمجيد عبدالله لهذا العام وعودة نجوم آخرين ابرزهم سندباد الاغنية الخليجية الفنان راشد الماجد.

ومن المنتظر ان يتواجد عبدالمجيد في الكويت في نهاية مارس المقبل للإعداد للحفل الذي من المنتظر ان يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا لما يتمتع به عبدالمجيد من قاعدة جماهيرية في الكويت.

ومن جانب آخر، اعتمد المسؤولون عن شركة روتانا موعدا لإقامة حفل جماهيري سيقام في امارة الشارقة بدولة الامارات قريبا يجمع النجمتين السورية اصالة نصري والمصرية انغام، وهو الحفل الثاني للنجمتين بعد مشاركتهما في حفلات روتانا في الكويت بمناسبة مهرجان هلا فبراير.