عبدالحميد الخطيب

صرح النجم إبراهيم الحربي باستعداده لتجربة سينمائية جديدة سترى النور خلال الفترة المقبلة، لكن حتى الآن لم يكشف عن اي تفاصيل بخصوصها، فسألناه: أين الفيلم؟ ومتى سنراه بدور السينما؟ فأجاب: حتى الآن لم تظهر اي معلومات وربما سيتم تأجيله لوقت لاحق، لأنه يحتاج الى تحضيرات كبيرة، لاسيما انه عمل ضخم ويشارك فيه نخبة من الفنانين من اكثر من دولة عربية.

وعن السينما الكويتية قال الحربي: تشهد في الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا، خصوصا من الشباب الذي يبذل مجهودا واضحا لتطوير هذه الصناعة المهمة، كما ان الجمهور اصبح يتابعها ويذهب لدور العرض لمتابعتها، وهذا مؤشر مهم بان هناك بصمة حقيقية ويجب ان يتم الاهتمام بها لتنمو وتزدهر.

وبعد تجربة «البيدار» ومشاركته فقط بصوته في دور «الراوي»، وهل سنراه مجددا بعد غياب طويل على خشبة المسرح، رد: مازلت عند رأيي بانني لا أحب المسرح بصورته الحالية التي تقتصر على تقديم عروض لمدة يومين او ثلاثة ومن ثم تنتهي الحكاية، المسرح، كما أعرفه هو تقديم عروض لشهرين وثلاثة حتى يستمتع الممثل.



جدير بالذكر ان إبراهيم الحربي لديه تجارب درامية جديدة سترى النور قريبا، وسيكشف عن تفاصيلها في القادم من الأيام.