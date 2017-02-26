بعد رحلة علاج أمضاها في ألمانيا، وخضع خلالها لجراحة في ركبته إثر انزلاقه ومعاناته آلاما شديدة فيها، أكد النجم محمد منير أنه بخير، وقال لأول مرة انه قد بدأ جلسات العلاج الطبيعي وفق تعليمات الأطباء، والتي سيتمكن بعدها من المشي بصورة طبيعية، ومواصلة حفلاته ونشاطه الفني، ووجه منير الشكر إلى جمهوره وكل من سأل عنه، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

وكان منير قد سجل أغاني ألبومه الجديد «الروح للروح دايما بتحن» قبل رحلة العلاج، وهو يضم 10 أغان متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ومهندسي الصوت من مصر وأوروبا، ويشرف حاليا على اللمسات النهائية الخاصة بالألبوم، استعدادا لطرحه في الأسواق قريبا.

كما حصل منير، وفق مجلة «لها»، على موافقة من الملحن محمد سلطان، ليعيد تقديم أغنية «لقيتك فين» للفنانة فايزة أحمد، التي لحنها لها سلطان، وأضاف الى الألبوم مجموعة الأغاني التي أداها في مسلسله الأخير «المغني».