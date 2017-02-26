تحدثت الفنانة نوال الكويتية عن نجاح أغنيتها المنفردة «ما انت داري»، التي قال الشاعر خالد المريخي إنها كانت لـ «فنان العرب» محمد عبده قبل أن تصبح لها، مبدية استغرابها من تعليق عبده أنه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع، وقالت نوال: «استغربت رد محمد عبده عندما قال «ما عندي خبر»، أغنية «ما انت داري» عرضت علي وأعجبتني وغنيتها».

أما عما إذا كانت تشعر بالندم لأن أغنية «الأماكن» كانت لها قبل أن تنتقل إلى عبده، كما قال الملحن ناصر الصالح، فردت، أثناء استضافتها في برنامج «ET بالعربي»: «ربما أكون قد ندمت لأنني تخليت عن الأغنية، كونها جميلة وأي مطرب، سواء أنا أو غيري، لا يحب أن يفوت عليه أغنية مثل «الأماكن»، ولكن محمد عبده «حلاها بصوته»، كما أكدت أنها لم تنزعج، لأن الملحن ناصر الصلح أفصح عن هذا الموضوع بعد مرور 12 عاما على طرح الأغنية، وقالت: «بل فرحت لأنه قال إن الأغنية كانت لي، لكن الأغاني نصيب».

وبسؤالها عن لقب «فنانة الخليج الأولى»، واعتراض بلقيس على احتلالها المرتبة الثالثة بعدها وبعد أحلام، فردت نوال: «هي لم تعترض ولم تقصدها، أنا وأحلام أقدم منها ونستحق أن نكون الأوائل، بما أننا ما زلنا موجودتين، وأعمالنا موجودة وناجحة ولنا جماهيريتنا، ولكن بلقيس لا ينقصها أي شيء».



وحول الدعوة التي كانت قد وجهتها بلقيس لها ولأحلام لحضور حفل زفافها ومصالحتهما، ردت: «لم لا!.. إنها مبادرة حلوة منها».

وعن الفنانة التي تستحق لقب مطربة مصر الاولى بين أنغام وشيرين عبد الوهاب، قالت نوال: «لا توجد أولى وثانية، شيرين حلوة ونجمة وموجودة ولها جمهورها، والأمر نفسه ينطبق على أنغام، لكن أنغام تعتبر أقدم منها».