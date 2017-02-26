خلال السنوات الأخيرة اعتادت الفنانة زينة أن تسند لها البطولة المطلقة في الأعمال التي تشارك فيها وهو ما سبق أن خلق أزمة بينها وبين رانيا يوسف، وتتجدد هذه الأزمة بعدما كشفت نيللي كريم للمقربين منها أنها لم تكن على علم بترشيح زينة لتشاركها بطولة مسلسلها «لأعلى سعر» مع المخرج ماندو العدل، خاصة انه لطالما تصر زينة على وضع اسمها في مقدمة أي عمل تشارك فيه، وذكرت تقارير صحافية ان هذا الأمر يخلق خلافات بين زينة ونيللي لم يفصح عنها حتى الآن، مع العلم بأن زينة سبق أن رفضت مشاركة منة شلبي في مسلسل «حارة اليهود» للأسباب نفسها.

أما مسلسل «واحة الغروب» الذي شهد انسحاب المؤلفة مريم ناعوم لتحل مكانها هالة الزغندي فمازال يواجه أزمة ترتيب الأسماء على التتر بين منة شلبي وخالد النبوي دون التوصل الى حل حتى الآن، فمنة شلبي ترى أنها تعاقدت على العمل أولا ولذلك فهي بطلته فيما رفض النبوي كتابة اسمه بعدها خاصة أنه يتقدم عليها بتاريخه الفني بسنوات عديدة.

من جهة أخرى، اعتذرت منة فضالي عن مسلسل «الزئبق» لكريم عبدالعزيز، وذلك بعد أن شعرت بصغر حجم دورها بالرغم من تعاونها معه سابقا، كما اعتذرت ريم مصطفى عن تقديم دور ابنة يسرا في مسلسل «على سلم الخدامين».