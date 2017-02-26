ينهمك عدد كبير من النجوم في تصوير مسلسلات جديدة منها ما سيعرض خلال الموسم الرمضاني وأخرى خارج هذا الماراثون السنوي. وذكرت تقارير صحافية لبنانية أن نجوم مسلسل «ثورة الفلاحين» مقيمون خلال الفترة الراهنة في منطقة جزين جنوب لبنان، وهم منهمكون في تصوير العديد من المشاهد في تلك المنطقة اللبنانية منذ حوالي شهر ونصف، وهم لا يغادرون منازلهم بتاتا، حيث أكدت التقارير أن نجوم العمل أنهوا تصوير حوالي نصف المشاهد لكنهم ينتظرون جدول مواعيد التصوير أسبوعيا.

ويضم مسلسل «ثورة الفلاحين» عددا كبيرا من النجوم منهم ورد الخال، إيميه صياح، باسم مغنية، كارلوس عازار، وسام حنا وغيرهم وهو من تأليف وكتابة كلوديا مرشليان، إخراج فيليب أسمر وإنتاج جمال سنان.