مفرح الشمري

بمناسبة احتفالات الديرة بالأعياد الوطنية أعد فريق عمل البرنامج الصباحي «شاي الضحى» حلقات خاصة انطلقت امس، حيث استضاف البرنامج الوكيل المساعد مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير والتي تحدثت عن تكريم الشهداء ورعاية أسرهم من قبل القيادة السياسية تقديرا لما قدموه للمحافظة على كيان هذا الوطن.

كما استضاف البرنامج النجمة إلهام الفضالة التي عبرت عن مشاعرها في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب الكويتي ومن يقطن على هذه الأرض من الجاليات العربية والأجنبية، متمنية التقدم والازدهار لكويت العطاء في ظل قيادتها الكريمة القريبة الحريصة على اسعاد اهل الكويت في جميع المجالات.

من جهته، هنأ مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى 56 للعيد الوطني، متمنيا لهما الصحة والعافية وطول العمر. وجاءت هذه التهنئة بعد استضافته في البرنامج التي تحدث فيها ايضا عن انجازات مؤسسة البرامجي المشترك ودور الكويت فيها.

وتستكمل اليوم حلقات «شاي الضحى» الخاصة باستضافة الشاعر المخضرم بدر بورسلي «شاعر وطن النهار» للحديث عن مشاعره بتحرير الوطن من براثن الغزو الغاشم، كما يستضيف البرنامج الاعلامي عامر العجمي الذي واكب فرحة التحرير من بدايتها، حيث يتحدث عن مشاهد الفرح لدى الكويتيين الصامدين في دخول القوات الدولية التي شاركت في حرب التحرير.

يذكر ان فريق عمل «شاي الضحى» يضم اسماء السيف وفاطمة بوحمد وانسام الخلف في التقديم، ويرأس فريق اعداد البرنامج نايف النعمة الذي يجمع فريقه كلا من حنان بهبهاني وسارة القليش وآلاء باقر وعايشة الحميدي.



والبرنامج من اخراج محمد بولند، المخرج المساعد ريم عبدالرؤوف وطارق المعمري، مخرج منفذ محمد الهاشمي، رئيس فريق العمل احمد كرم واشراف عام عادل عطاالله.